ЗСУ отримали ударний FPV-дрон на базі 60-мм міни

Міністерство оборони України кодифікувало та прийняло на озброєння новий ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D, розроблений компанією "Українська бронетехніка". Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційну сторінку компанії у Facebook.

До складу комплексу UB60D входить 250 FPV-дронів із вбудованою бойовою частиною та наземна станція керування. Кожен дрон побудований на базі 60 мм осколкової міни, інтегрованої з системою управління в єдиний корпус. Така конструкція дозволяє швидко застосовувати дрони без додаткового спорядження, що значно економить час підготовки та зменшує навантаження на операторів.

"БпАК UB60D — це нова розробка компанії "Українська бронетехніка", що представляє в собі вже споряджений, високоточний FPV-дрон, основа якого 60 мм осколкова міна. Основна перевага нашої розробки — це те, що дрон не потребує спорядження бойовою частиною, що економить багато часу. Саме тому UB60D — це високоточна зброя, яка є ідеальним рішенням для сучасної війни", — розповів генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

За словами Бельбаса, UB60D призначений для ураження особового складу та легкої бронетехніки. Комплекс вирізняється компактністю, швидким приведенням у бойову готовність та не потребує тривалого навчання операторів.

UB60D успішно пройшов бойові випробування: перші тестування відбулися на Покровському напрямку в січні 2025 року, а нині дрони активно використовують безпілотні батальйони на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, українська Skyeton вироблятиме розвідувальні дрони Raybird у Великій Британії.