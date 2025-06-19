Експерт відповів, чи можуть наземні дрони замінити піхоту

У треті роковини повномасштабної війни голова Мінцифри Михайло Федоров заявив про плани почати заміняти військових наземними роботизованими комплексами (НРК). Водночас CEO Української ради зброярів Ігор Федірко сумнівається, що цей план буде реалізований протягом найближчих років.

Про це Федірко розповів у коментарі Delo.ua.

"Повністю замінити піхотинців роботами наразі неможливо. Ми лише на початку усвідомлення їхньої ролі та розробки стандартів застосування. Різні типи НРК можуть бути ефективними в різних умовах: у Херсоні, на Сумщині — різний ландшафт, різні задачі, і відповідно — різні технологічні рішення", — каже Ігор Федірко.

Він зауважує, що в лютому 2025 року, після численних перемовин між асоціаціями, виробниками та представниками Міноборони, було виділено суттєве фінансування для ринку НРК. Уже в першій хвилі державних закупівель контракти отримали понад 10 компаній. Переважно це були короткострокові угоди з виконанням до осені 2025 року.

"Очікується друга хвиля закупівель — імовірно, влітку, а також можливі перехідні контракти на 2026 рік. Отже, 2025 рік можна назвати роком наземних роботизованих комплексів. Мінстратегпром разом з Командуванням Сил БпЛА активно працюють над залученням ринку, асоціацій, військових підрозділів і тактичних фахівців до формування стандартів і майбутньої доктрини застосування НРК", — наголошує CEO Української ради зброярів.

На його думку, закупівлі у 2025 році — це інвестиція в досвід, за яку ми платимо не життями, а грошима і металом. Федірко уточнює, що більшість виробників вже знають про проєкт Міноборони, Генштабу та Мінстратегпрому — "Залізний полігон".

У рамках цієї ініціативи будь-який розробник може подати техніку на відомчі випробування, що є першим кроком до кодифікації. Ігор Федірко додає, що зараз процес кодифікації значно спрощений за процедурою й часом.

Детальніше про кількість та успіхи застосування Україною наземних роботизованих комплексів і їх роль і перспективи у повномасштабній війні читайте в матеріалі Delo.ua "У 2025 році ЗСУ отримають у 15 разів більше наземних дронів: які типи НРК вийдуть на поле бою".