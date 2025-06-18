Інновації для розмінування та агро: дрони з України вперше представлять на авіасалоні в Парижі

Українські безпілотники вперше будуть представлені на найбільшій у світі виставці авіаційних та аерокосмічних технологій — Paris Air Show.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Українські дрони вперше на світовій виставці

На міжнародному авіасалоні в Парижі українська компанія Ailand Systems, що є резидентом "Дія.City", представить власні розробки — безпілотник для виявлення вибухонебезпечних предметів та агродрон для моніторингу стану сільськогосподарських угідь.

Ці інноваційні технології мають практичне значення для гуманітарного розмінування та розвитку агросектору.

Участь у виставці стане знаковою подією для української оборонної та цивільної авіаційної промисловості, наголосив Федоров.

Про українські дрони

Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.

Зауважимо, український оборонно-промисловий комплекс має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік. БпЛА вітчизняного виробництва значно дешевші за іноземні аналоги. Вони протестовані на полі бою і наносять 80% від всіх уражень противника.

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від податку на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони.