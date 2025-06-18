Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,01

EUR

48,02

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,34

48,11

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інновації для розмінування та агро: дрони з України вперше представлять на авіасалоні в Парижі

дрони
Українські дрони представлять на Paris Air Show 2025

Українські безпілотники вперше будуть представлені на найбільшій у світі виставці авіаційних та аерокосмічних технологій — Paris Air Show. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Українські дрони вперше на світовій виставці

На міжнародному авіасалоні в Парижі українська компанія Ailand Systems, що є резидентом "Дія.City", представить власні розробки — безпілотник для виявлення вибухонебезпечних предметів та агродрон для моніторингу стану сільськогосподарських угідь.

Ці інноваційні технології мають практичне значення для гуманітарного розмінування та розвитку агросектору.

Участь у виставці стане знаковою подією для української оборонної та цивільної авіаційної промисловості, наголосив Федоров.

Про українські дрони

Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.

Зауважимо, український оборонно-промисловий комплекс має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік. БпЛА вітчизняного виробництва значно дешевші за іноземні аналоги. Вони протестовані на полі бою і наносять 80% від всіх уражень противника.

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільнять від митних платежів на оптоволокно для дронів та від податку на додану вартість операції з ввезення товарів для потреб безпеки і оборони.

Автор:
Ольга Опенько