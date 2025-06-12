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Відповідь на російський "Ланцет": дрон Bulava вже працює на фронті
На фронті з’явився новий український ударно-розвідувальний дрон Bulava, який уже виконує бойові завдання та демонструє кращі результати, ніж російський “Ланцет”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.
Розроблений компанією DeViro, дрон Bulava став практичним втіленням новітніх українських технологій і є відповіддю на потреби ЗСУ у високоточній зброї.
Зараз комплекс працює безпосередньо на лінії фронту, вражаючи ворога глибоко в тилу.
За даними розробників, Bulava:
- знищує високопріоритетні цілі, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони типу "Бук-М","Тор" та інші;
- здатний уражати як стаціонарні, так і рухомі об’єкти;
- забезпечує відеопідтвердження ураження цілей у реальному часі;
- має низку унікальних технічних характеристик, які не розголошуються з міркувань безпеки.
В Brave1 наголошують: технологічна перевага — це ключ до асиметричної відповіді на ворога. І чим більше таких рішень, як Bulava, з’являється на озброєнні України, тим менше шансів у агресора.
Нагадаємо, Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.