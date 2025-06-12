- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ответ на российский "Ланцет": дрон Bulava уже работает на фронте
На фронте появился новый украинский ударно-разведывательный дрон Bulava, который уже выполняет боевые задания и демонстрирует лучшие результаты, чем российский Ланцет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.
Разработанный компанией DeViro дрон Bulava стал практическим воплощением новейших украинских технологий и является ответом на потребности ВСУ в высокоточном оружии.
Сейчас комплекс работает прямо на линии фронта, поражая врага глубоко в тылу.
По данным разработчиков, Bulava:
- уничтожает высокоприоритетные цели, в частности средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны типа Бук-М, Тор и другие;
- способен поражать как стационарные, так и движущиеся объекты;
- обеспечивает видеоподтверждение поражения целей в реальном времени;
- имеет ряд уникальных технических характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.
В Brave1 отмечают: технологическое преимущество – это ключ к асимметричному ответу на врага. И чем больше таких решений, как Bulava, появляется на вооружении Украины, тем меньше шансов у агрессора.
Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние свыше 20 км.