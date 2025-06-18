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Инновации для разминирования и агро: дроны из Украины впервые представят на авиасалоне в Париже

дроны
Украинские дроны представят на Paris Air Show 2025

Украинские беспилотники впервые будут представлены на крупнейшей в мире выставке авиационных и аэрокосмических технологий – Paris Air Show.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украинские дроны впервые на мировой выставке

На международном авиасалоне в Париже украинская компания Ailand Systems, являющаяся резидентом "Дія.City", представит собственные разработки — беспилотник для обнаружения взрывоопасных предметов и агродрон для мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий.

Эти инновационные технологии имеют практическое значение для гуманитарного разминирования и развития агросектора.

Участие в выставке станет знаковым событием для украинской оборонной и гражданской авиационной промышленности, подчеркнул Федоров.

Об украинских дронах

Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.

Заметим, украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год. БпЛА отечественного производства значительно дешевле иностранных аналогов. Они протестированы на поле боя и наносят 80% всех поражений противника.

Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые освободят от таможенных платежей на оптоволокно для дронов и от налога на добавленную стоимость сделки по ввозу товаров для нужд безопасности и обороны.

Автор:
Ольга Опенько