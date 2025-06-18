- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Инновации для разминирования и агро: дроны из Украины впервые представят на авиасалоне в Париже
Украинские беспилотники впервые будут представлены на крупнейшей в мире выставке авиационных и аэрокосмических технологий – Paris Air Show.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Украинские дроны впервые на мировой выставке
На международном авиасалоне в Париже украинская компания Ailand Systems, являющаяся резидентом "Дія.City", представит собственные разработки — беспилотник для обнаружения взрывоопасных предметов и агродрон для мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий.
Эти инновационные технологии имеют практическое значение для гуманитарного разминирования и развития агросектора.
Участие в выставке станет знаковым событием для украинской оборонной и гражданской авиационной промышленности, подчеркнул Федоров.
Об украинских дронах
Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.
Заметим, украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год. БпЛА отечественного производства значительно дешевле иностранных аналогов. Они протестированы на поле боя и наносят 80% всех поражений противника.
Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые освободят от таможенных платежей на оптоволокно для дронов и от налога на добавленную стоимость сделки по ввозу товаров для нужд безопасности и обороны.