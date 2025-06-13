Зеленский подписал законы об освобождении от налогов и пошлин в отношении товаров для обороны

Президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые освободят от таможенных платежей на оптоволокно для дронов и от налога на добавленную стоимость сделки по ввозу товаров для нужд безопасности и обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Верховная Рада.

В частности, предусмотрено освобождение от таможенных платежей на оптоволокно для дронов, что позволит обеспечить благоприятные условия для производства беспилотных систем.

Предусматривающие принятые законы

Закон (№ 4473-IX) вносит изменения в Таможенный кодекс и освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на территорию Украины для нужд безопасности и обороны.

вносит изменения в Таможенный кодекс и освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на территорию Украины для нужд безопасности и обороны. Закон (№4474-IX) вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны.

Напомним, в конце мая комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом два важных законопроекта — №13305 и №13306, направленных на усиление обороноспособности Украины путем налогового стимулирования.

4 июня Рада проголосовала за основу и в целом законопроекты №13305 и №13306, освобождающие от ввозной пошлины и НДС ввоз оптоволокна для производства дронов.