За четыре месяца на безопасность и оборону из госбюджета потратили 765 млрд гривен: на что ушли средства

За январь-апрель 2025 из общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны потратили 765,0 млрд гривен. Это 64,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

Из них в апреле использовано из госбюджета израсходовано 204,9 млрд гривен.

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение; другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и крупнейшей статьей расходов государственного бюджета. Призываем поддерживать Вооруженные силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации", — заявили в ведомстве.

Напомним, в январе и феврале 2025 года расходы общего фонда госбюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 336,6 млрд. гривен. Это составляет 62,5% общего объема расходов.