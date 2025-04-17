Расходы общего фонда госбюджета в марте составили 317,7 млрд грн: на что ушли средства

За январь – март 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 855,9 млрд грн, что на 162,7 млрд грн, или на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в марте было израсходовано 317,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным отчета Государственной казначейской службы Украины в структуре расходов больше средств было направлено:

349,5 млрд грн – на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих в марте – 92 млрд. грн;

111,3 млрд грн – на оплату использования товаров и услуг. В том числе 57,6 млрд грн в поддержку ВСУ и правоохранительных органов (приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов и т.п.);

36 млрд грн – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

158,8 млрд грн – на социальное обеспечение: выплату пенсий, пособий, стипендий (в марте – 50,5 млрд грн или 18,6% от общего объема расходов);

122,4 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям (в марте – 74,9 млрд грн);

58,5 млрд грн – на обслуживание государственного долга (в марте – 11,3 млрд грн);

38,6 млрд грн – на трансферты местным бюджетам (в марте – 13,4 млрд грн).

Напомним, за январь – февраль 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составляла 538,2 млрд грн, что на 113,4 млрд грн, или на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.