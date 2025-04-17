Видатки загального фонду держбюджету у березні склали 317,7 млрд грн: на що пішли кошти

За січень – березень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 855,9 млрд грн, що на 162,7 млрд грн, або на 23,5% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у березні було витрачено 317,7 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За даними звіту Державної казначейської служби України у структурі видатків найбільше коштів було спрямовано:

349,5 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців у березні – 92 млрд грн;

111,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг. У тому числі 57,6 млрд грн на підтримку ЗСУ і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, тощо);

36 млрд грн – на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

158,8 млрд грн – на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомоги, стипендій (у березні – 50,5 млрд грн або 18,6% від загального обсягу видатків);

122,4 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям (у березні – 74,9 млрд грн);

58,5 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у березні – 11,3 млрд грн);

38,6 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у березні – 13,4 млрд грн).

Нагадаємо, за січень – лютий 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становила 538,2 млрд грн, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року.