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Видатки загального фонду держбюджету у лютому становили 324,1 млрд грн: на що витратили гроші
За січень – лютий 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 538,2 млрд грн, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у лютому було витрачено 324,1 млрд гривень.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
За даними відомства, у структурі видатків за два місяці поточного року найбільше коштів було спрямовано:
- 229,4 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 176,5 млрд гривень (у лютому – 91,8 млрд грн);
- 70,2 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у лютому – 60,9 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків;
- 108,3 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому – 49,8 млрд грн) або 20,1% від загального обсягу видатків;
- 47,5 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у лютому – 43,1 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу видатків;
- 47,2 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у лютому – 32,7 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу;
- 25,2 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у лютому – 12,7 млрд грн) або 4,7% від загального обсягу.
Нагадаємо, за січень-грудень 2024 року касові видатки загального фонду держбюджету сягнули 3,5 трлн грн, що на 456,5 млрд грн (15%) більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Лише у грудні витрати становили 492,2 млрд грн.