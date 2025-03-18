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Расходы общего фонда госбюджета в феврале составили 324,1 млрд грн: на что потратили деньги

гривны
В феврале из фонда госбюджета было израсходовано 324,1 млрд гривен. / НБУ

За январь – февраль 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 538,2 млрд грн, что на 113,4 млрд грн, или на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в феврале было израсходовано 324,1 млрд гривен.

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Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

По данным ведомства, в структуре расходов за два месяца текущего года больше всего средств было направлено:

  • 229,4 млрд грн – на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 176,5 млрд. гривен (в феврале – 91,8 млрд. грн.);
  • 70,2 млрд грн – на оплату использования товаров и услуг (в феврале – 60,9 млрд грн) или 13% от общего объема расходов;
  • 108,3 млрд грн – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в феврале – 49,8 млрд грн) или 20,1% от общего объема расходов;
  • 47,5 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в феврале – 43,1 млрд грн) или 8,8% от общего объема расходов;
  • 47,2 млрд грн – на обслуживание государственного долга (в феврале – 32,7 млрд грн) или 8,8% от общего объема;
  • 25,2 млрд грн – на трансферты местным бюджетам (в феврале – 12,7 млрд грн) или 4,7% от общего объема.
Фото 2 — Расходы общего фонда госбюджета в феврале составили 324,1 млрд грн: на что потратили деньги

Напомним, за январь-декабрь 2024 года кассовые расходы общего фонда госбюджета достигли 3,5 трлн грн, что на 456,5 млрд грн (15%) больше, чем за аналогичный период 2023 года. Только в декабре расходы составили 492,2 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук