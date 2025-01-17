Расходы госбюджета в 2024 году выросли на 456,5 млрд грн: куда направили больше всего средств

За январь-декабрь 2024 года кассовые расходы общего фонда госбюджета достигли 3,5 трлн грн., что на 456,5 млрд грн. (15%) больше, чем за аналогичный период 2023 года. Только в декабре расходы составили 492,2 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основные направления расходов бюджета

В структуре расходов наиболее направлено:

1,3 трлн грн израсходовано на оплату труда (37% общих расходов), из них 973,3 млрд грн на содержание военнослужащих.

587,1 млрд гр н (16,8% расходов) на оплату товаров и услуг, в частности:

340 млрд грн для Вооруженных Сил Украины, военных формирований и правоохранителей.

157,3 млрд. грн. на программу медицинских гарантий.

570,1 млрд грн (16,3% расходов) на социальное обеспечение, в том числе:

274,7 млрд грн. на пенсии.

112,8 млрд грн на социальную защиту.

39,6 млрд грн на субсидии и льготы.

При этом Минсоцполитики направлены расходы на социальные выплаты в объеме 447,9 млрд грн.

426,7 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям. Среди них:

378,2 млрд грн – на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

18 млрд грн – на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

307,4 млрд грн – на обслуживание государственного долга.

177,5 млрд грн – на трансферты местным бюджетам.

Напомним, в госбюджет Украины поступило 3 млрд евро от Европейского Союза – впервые средства направлены за счет доходов от замороженных российских активов.

Финансирование является частью инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. долларов США.