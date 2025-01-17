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Расходы госбюджета в 2024 году выросли на 456,5 млрд грн: куда направили больше всего средств
За январь-декабрь 2024 года кассовые расходы общего фонда госбюджета достигли 3,5 трлн грн., что на 456,5 млрд грн. (15%) больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Только в декабре расходы составили 492,2 млрд. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Основные направления расходов бюджета
В структуре расходов наиболее направлено:
1,3 трлн грн израсходовано на оплату труда (37% общих расходов), из них 973,3 млрд грн на содержание военнослужащих.
587,1 млрд гр н (16,8% расходов) на оплату товаров и услуг, в частности:
- 340 млрд грн для Вооруженных Сил Украины, военных формирований и правоохранителей.
- 157,3 млрд. грн. на программу медицинских гарантий.
570,1 млрд грн (16,3% расходов) на социальное обеспечение, в том числе:
- 274,7 млрд грн. на пенсии.
- 112,8 млрд грн на социальную защиту.
- 39,6 млрд грн на субсидии и льготы.
При этом Минсоцполитики направлены расходы на социальные выплаты в объеме 447,9 млрд грн.
426,7 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям. Среди них:
- 378,2 млрд грн – на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;
- 18 млрд грн – на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;
307,4 млрд грн – на обслуживание государственного долга.
177,5 млрд грн – на трансферты местным бюджетам.
Напомним, в госбюджет Украины поступило 3 млрд евро от Европейского Союза – впервые средства направлены за счет доходов от замороженных российских активов.
Финансирование является частью инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. долларов США.