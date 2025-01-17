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Видатки держбюджету у 2024 році зросли на 456,5 млрд грн: куди спрямували найбільше коштів
За січень-грудень 2024 року касові видатки загального фонду держбюджету сягнули 3,5 трлн грн, що на 456,5 млрд грн (15%) більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Лише у грудні витрати становили 492,2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Основні напрями видатків бюджету
У структурі видатків найбільше спрямовано:
1,3 трлн грн витрачено на оплату праці (37% загальних видатків), з них 973,3 млрд грн на утримання військовослужбовців.
587,1 млрд грн (16,8% видатків) на оплату товарів і послуг, зокрема:
- 340 млрд грн для Збройних Сил України, військових формувань та правоохоронців.
- 157,3 млрд грн на програму медичних гарантій.
570,1 млрд грн (16,3% видатків) на соціальне забезпечення, зокрема:
- 274,7 млрд грн на пенсії.
- 112,8 млрд грн на соціальний захист.
- 39,6 млрд грн на субсидії та пільги.
При цьому Мінсоцполітики спрямовано видатки на соціальні виплати у обсязі 447,9 млрд грн.
426,7 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам. У тому числі:
- 378,2 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
- 18 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
307,4 млрд грн – на обслуговування державного боргу.
177,5 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.
Нагадаємо, до держбюджету України надійшли 3 млрд євро від Європейського Союзу — вперше кошти спрямовані за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Фінансування є частиною ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає виділення Україні 50 млрд доларів США.