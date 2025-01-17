Видатки держбюджету у 2024 році зросли на 456,5 млрд грн: куди спрямували найбільше коштів

За січень-грудень 2024 року касові видатки загального фонду держбюджету сягнули 3,5 трлн грн, що на 456,5 млрд грн (15%) більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Лише у грудні витрати становили 492,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основні напрями видатків бюджету

У структурі видатків найбільше спрямовано:

1,3 трлн грн витрачено на оплату праці (37% загальних видатків), з них 973,3 млрд грн на утримання військовослужбовців.

587,1 млрд грн (16,8% видатків) на оплату товарів і послуг, зокрема:

340 млрд грн для Збройних Сил України, військових формувань та правоохоронців.

157,3 млрд грн на програму медичних гарантій.

570,1 млрд грн (16,3% видатків) на соціальне забезпечення, зокрема:

274,7 млрд грн на пенсії.

112,8 млрд грн на соціальний захист.

39,6 млрд грн на субсидії та пільги.

При цьому Мінсоцполітики спрямовано видатки на соціальні виплати у обсязі 447,9 млрд грн.

426,7 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам. У тому числі:

378,2 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

18 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

307,4 млрд грн – на обслуговування державного боргу.

177,5 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.

Нагадаємо, до держбюджету України надійшли 3 млрд євро від Європейського Союзу — вперше кошти спрямовані за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Фінансування є частиною ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає виділення Україні 50 млрд доларів США.