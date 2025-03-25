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На безопасность и оборону за два месяца направили более 62% всех расходов госбюджета: куда тратились деньги
В январе и феврале 2025 года расходы общего фонда госбюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 336,6 млрд. гривен. Это составляет 62,5% общего объема расходов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
По данным ведомства, из этой суммы в феврале использовано из госбюджета – 205,6 млрд. грн. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.
Куда были направлены средства:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
- горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
Напомним, за январь-февраль 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 538,2 млрд грн, что на 113,4 млрд грн, или на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в феврале было израсходовано 324,1 млрд гривен.