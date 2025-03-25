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Военнослужащим компенсируют аренду жилья: какие размеры выплат в 2025 году
Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны могут получить денежную компенсацию за аренду жилья по месту службы, если у них отсутствует собственное жилье на этой территории.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
О компенсациях
Размер компенсации определяется Минобороны ежегодно, учитывая имеющийся финансовый ресурс, предусмотренный в смете Министерства на соответствующий бюджетный год.
- Размеры денежной компенсации в 2025 году
Согласно решению министра обороны от 23.01.2025 Nº 2640/с, размер денежной компенсации в 2025 году установлен в размере:
- в городе Киев – 4560 грн.
- в областных центрах – 3420 грн.
- в других населенных пунктах – 2280 грн.
Военнослужащим, имеющим трех и более членов семьи, размер денежной компенсации за аренду жилья увеличивается в 1,5 раза.
Если лицо одновременно имеет право на получение денежной компенсации, предусмотренной Порядком, и других компенсационных выплат, установленных другими нормативно-правовыми актами, выплата денежных сумм производится только по одному из оснований по его выбору.
Денежную компенсацию за аренду жилья могут получить:
- Военнослужащие офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту (включая лиц офицерского состава, призванных по призыву).
- Курсанты военных учебных заведений и учебных подразделений высших учебных заведений, у которых есть семьи.
- Другие военнослужащие, кроме тех, кто призван за мобилизацией к заключению контракта.
Как получить компенсацию на аренду
Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий представляет рапорт командиру воинской части, к которому прилагаются:
- Копии документов, подтверждающих личность и гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи.
- Копия ИНН.
- Информация (выписка, справка) из БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и его семье в населенном пункте по месту службы.
- Копии документов, подтверждающих родственные отношения.
- Заверенная копия справки об обеспечении жильем с предыдущего места службы, выданная соответствующим органом (кроме лиц, приехавших с временно оккупированных территорий или населенных пунктов, где власти не осуществляют свои полномочия).
- Акт комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии.
При рассмотрении рапорта проверяются сведения о недвижимом имуществе военнослужащего и его семьи из Государственного реестра прав. Также проверяются жилищные условия, осуществляемые жилищной комиссией воинской части. О результатах проверки составляется справка (акт), подаваемая командиру (начальнику) части.
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