Военнослужащим компенсируют аренду жилья: какие размеры выплат в 2025 году

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны могут получить денежную компенсацию за аренду жилья по месту службы, если у них отсутствует собственное жилье на этой территории.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О компенсациях

Размер компенсации определяется Минобороны ежегодно, учитывая имеющийся финансовый ресурс, предусмотренный в смете Министерства на соответствующий бюджетный год.

Размеры денежной компенсации в 2025 году

Согласно решению министра обороны от 23.01.2025 Nº 2640/с, размер денежной компенсации в 2025 году установлен в размере:

в городе Киев – 4560 грн.

в областных центрах – 3420 грн.

в других населенных пунктах – 2280 грн.

Военнослужащим, имеющим трех и более членов семьи, размер денежной компенсации за аренду жилья увеличивается в 1,5 раза.

Если лицо одновременно имеет право на получение денежной компенсации, предусмотренной Порядком, и других компенсационных выплат, установленных другими нормативно-правовыми актами, выплата денежных сумм производится только по одному из оснований по его выбору.

Денежную компенсацию за аренду жилья могут получить:

Военнослужащие офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту (включая лиц офицерского состава, призванных по призыву).

Курсанты военных учебных заведений и учебных подразделений высших учебных заведений, у которых есть семьи.

Другие военнослужащие, кроме тех, кто призван за мобилизацией к заключению контракта.

Как получить компенсацию на аренду

Для получения денежной компенсации и определения ее размера военнослужащий представляет рапорт командиру воинской части, к которому прилагаются:

Копии документов, подтверждающих личность и гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи.

Копия ИНН.

Информация (выписка, справка) из БТИ о недвижимом имуществе, принадлежащем военнослужащему и его семье в населенном пункте по месту службы.

Копии документов, подтверждающих родственные отношения.

Заверенная копия справки об обеспечении жильем с предыдущего места службы, выданная соответствующим органом (кроме лиц, приехавших с временно оккупированных территорий или населенных пунктов, где власти не осуществляют свои полномочия).

Акт комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии.

При рассмотрении рапорта проверяются сведения о недвижимом имуществе военнослужащего и его семьи из Государственного реестра прав. Также проверяются жилищные условия, осуществляемые жилищной комиссией воинской части. О результатах проверки составляется справка (акт), подаваемая командиру (начальнику) части.

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