Ціни на квартири падають на 2-3 тисячі гривень після кожної російської атаки

Аналітики дослідили, як воєнні дії, зокрема обстріли, впливають на середню вартість квартир в містах України.

В Університеті Бата (Велика Британія) учені проаналізували ціни на квартири на українських маркетплейсах і прийшли до висновку, що кожен "воєнний інцидент" призводить до зниження середньої вартості нерухомості, виставленої на продаж.

Дослідник Джуліан Вудворд стверджує, що саме цей ефект дисбалансу спостерігається сьогодні на цінах у різних регіонах України: на заході країни квартири значно дорожчі, ніж на сході, де міста потерпають від щоденних російських атак.

До переліку "воєнних інцидентів" учені віднесли як удари з повітря (включаючи стратегічне бомбардування) і роботу ППО, так і танкові атаки, обстріли артилерією, гаубицями, мінометами чи ракетами, перестрілки, інциденти з саморобними вибуховими пристроями, фугасами, наземними мінами, штурми міст, знищення інфраструктури, у томі числі соціальної.

Сюди також віднесли також будь-які повідомлення про події із згадками про втрати серед військових або цивільного населення.

Як впливають обстріл на ціни на квартири

За підрахунками Джуліана Вудворда з університету Бата, для 1-кімнатних квартир вартість падає на 2 тис. грн, для 2-кімнатних — на 2,4 тис. грн, а для 3-кімнатних - на 3,1 тис. грн.

У розрізі вартості квадратного метра квартири, виставлені на продаж, після обстрілів втрачають, в середньому, 36-47 грн за кв. м.

Якщо ж говорити про відсотки, то «зниження ціни виставленої на продаж квартири на 1% можна побачити після 6-10 воєнних інцидентів», - зазначає Вудворд у своєму дослідженні.

Учений прийшов до висновку, що 1-кімнатні квартири втрачають у вартості найбільше. Цей ефект пов'язаний як з безпековими аспектами (правило «двох стін» у випадку 1-кімнатного житла важко виконати), так і з більшою комфортністю 2-3-кімнатних квартир у порівнянні з 1-кімнатними, що трохи нівелює вплив війни на вартість саме такого житла, пише ЛУН, чиї дані також були взяті для аналізу впливу війни на ціни на ринку нерухомості.

Як впливають обстріл на ціну оренди

На середню ціну оренди "воєнні інциденти" теж мають негативний вплив - але не настільки виражений, як на вартість квартири. Зокрема, за підрахунками Джуліана Вудворда, кожен обстріл знижує середню вартість оренди на 10 грн для 1- та 2-кімнатних квартир та на 6 грн для 3-кімнатних.

«Зниження ціни оренди на 1% фіксується після 10-20 воєнних інцидентів», - зазначає дослідник.

Пан Вудворд також з'ясував, збільшення кількості «воєнних інцидентів» призводить до зростання кількості нових оголошень про оренду квартир.

«Наприклад, кожен додатковий інцидент був пов’язаний зі збільшенням кількості оголошень про оренду 1-кімнатних квартир, що свідчить про зростання пропозиції житла через відтік населення», - йдеться у дослідженні.

Де дешевшає, а де дорожчає житло під час війни

Ще одна закономірність, яку з'ясував Джуліан Вудворд в своїй роботі — якщо через зростання частоти «воєнних інцидентів» поблизу ціни на нерухомість знижуються, то у віддалених та більш спокійних регіонах ціни навпаки зростають.

«Чим більше інцидентів відбувається в одній частині країни, тим більше зростають ціни на житло в іншій. Це узгоджується з гіпотезою про внутрішнє переміщення населення: коли фронтові міста стають більш небезпечними, західні міста стають привабливішими для міграції, що підвищує попит і, відповідно, ціни. Але оскільки кожен воєнний інцидент зменшує вартість житла родини, домогосподарства стають дедалі вразливішими й менш здатними до евакуації», - йдеться в дослідженні.

Як повідомляло раніше Delo.ua, у список топ-5 міст, де житло подорожчало на 40-60% під час війни, потрапили міста західної частини України.