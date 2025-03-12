Цены на квартиры падают на 2-3 тысяч гривен после каждой российской атаки

Аналитики исследовали, как военные действия, в том числе обстрелы, влияют на среднюю стоимость квартир в городах Украины.

В Университете Бата (Великобритания) ученые проанализировали цены на квартиры на украинских маркетплейсах и пришли к выводу, что каждый военный инцидент приводит к снижению средней стоимости недвижимости, выставленной на продажу.

Исследователь Джулиан Вудворд утверждает, что именно этот эффект дисбаланса наблюдается сегодня на ценах в разных регионах Украины: на западе страны квартиры значительно дороже, чем на востоке, где города подвергаются ежедневным российским атакам.

К перечню "военных инцидентов" учёные отнесли как удары с воздуха (включая стратегическую бомбардировку) и работу ПВО, так и танковые атаки, обстрелы артиллерией, гаубицами, минометами или ракетами, перестрелки, инциденты с самодельными взрывными устройствами, фугасами, наземными минами.

Сюда также отнесли какие-либо сообщения о событиях с упоминаниями о потерях среди военных или гражданского населения.

Как влияют обстрелы на цены на квартиры

По подсчетам Джулиана Вудворда из университета Бата, после "военного инцидента" для 1-комнатных квартир стоимость падает на 2 тыс. грн, для 2-комнатных – на 2,4 тыс. грн. грн, а для 3-комнатных – на 3,1 тыс. грн.

В разрезе стоимости квадратного метра квартиры, выставленные на продажу, после обстрелов теряют в среднем 36-47 грн за кв. м.

Если говорить о процентах, то «снижение цены выставленной на продажу квартиры на 1% можно увидеть после 6-10 военных инцидентов», — отмечает Вудворд в своем исследовании.

Ученый пришел к выводу, что 1-комнатные квартиры теряют в стоимости больше всего. Этот эффект связан как с аспектами безопасности (правило «двух стен» в случае 1-комнатного жилья трудно выполнить), так и с большей комфортностью 2-3-комнатных квартир по сравнению с 1-комнатными, что немного нивелирует влияние войны на стоимость именно такого жилья, пишет ЛУН, чьи данные также были взяты для анализа влияния войны.

Как влияют обстрелы на цену аренды

На среднюю цену аренды "военные инциденты" тоже оказывают негативное влияние — но не столь выражено, как на стоимость квартиры. В частности, по подсчетам Джулиана Вудворда каждый обстрел снижает среднюю стоимость аренды на 10 грн для 1- и 2-комнатных квартир и на 6 грн для 3-комнатных.

"Снижение цены аренды на 1% фиксируется после 10-20 военных инцидентов", — отмечает исследователь.

Господин Вудворд также выяснил, что увеличение количества «военных инцидентов» приводит к росту количества новых объявлений об аренде квартир.

"Например, каждый дополнительный инцидент был связан с увеличением количества объявлений об аренде 1-комнатных квартир, что свидетельствует о росте предложения жилья из-за оттока населения", — говорится в исследовании.

Где дешевеет, а где дорожает жилье во время войны

Еще одна закономерность, которую выяснил Джулиан Вудворд в своей работе, — если из-за роста частоты «военных инцидентов» вблизи цены на недвижимость снижаются, то в отдаленных и более спокойных регионах цены наоборот растут.

«Чем больше инцидентов происходит в одной части страны, тем больше растут цены на жилье в другой. Это согласуется с гипотезой о внутреннем перемещении населения: когда фронтовые города становятся более опасными, западные города становятся более привлекательными для миграции, что повышает спрос и, соответственно, цены. Но поскольку каждый военный инцидент уменьшает стоимость жилья семьи, домохозяйства становятся все более уязвимыми и менее способными к эвакуации», — говорится в исследовании.

Как сообщало ранее Delo.ua, в список топ-5 городов, где жилье подорожало на 40-60% во время войны, попали города западной части Украины.