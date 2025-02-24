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Аренда квартир в Киеве опять начала дорожать
После нескольких месяцев затишья в Киеве снова зафиксировали рост арендных ставок на квартиры.
О подорожании аренды квартир в столице свидетельствуют данные статистики ЛУН. Еще в январе однокомнатная аренда в среднем составляла 16 тысяч гривен, в конце февраля цена выросла до 17 тысяч в месяц.
За три года войны аренда квартир в Киеве подорожала на 60%, больше всего цены выросли в прошлом году – на 36%.
Аналитики рынка связывают удорожание жилья в аренду с внутренней миграцией в стране – из-за войны все еще многие переезжают в Киев из прифронтовых регионов. Это создает дополнительный спрос.
Во-вторых, на рынке наблюдается уменьшение предложения – хороших квартир становится меньше, особенно бюджетных вариантов. Те, кто могли сдавать квартиру, либо уже сдали, либо вообще сняли ее с аренды по разным личным причинам, рассказала в комментарии Delo.ua риелтор Ирина Луханина.
В-третьих, зимой студенты возвращаются в Киев, плюс многие снова выходят в офисы после праздников, что тоже подогревает спрос.
По словам Луханиной, аренда растет, но неравномерно в разных типах квартир. "Зима – период легкой стабилизации, а вот весна может принести новый скачок цен. Так что если кто-то планирует снимать жилье – сейчас еще можно найти адекватные варианты", — отмечает риелтор.
На аренду также влияет инфляция и нестабильный доллар, ведь владельцы хотят компенсировать риски, повышая цены.
"Учитывая, что недавно мэр Кличко заявил о том, что в Киеве вдвое увеличилось количество людей, неудивительно, что растут цены
Цены на аренду квартир в Киеве по состоянию на февраль 2025 года.
Самые дешевые цены на аренду квартир в Киеве – в Деснянском районе. По словам Ирины Луханиной, в декабре средняя аренда составляла 9 000 грн, а уже в январе 10 500 грн.
Самым дорогим районом остается Печерск, однако здесь жилье подешевело: из средней цены в декабре 34 400 грн до 32 950 грн в январе.
По данным статистики ЛУН, по Киеву также подтягиваются и цены в пригороде: самые дешевые однокомнатные в Буче (10 000 гривен), Броварах и Ирпене (по 12 000). Дороже всего — на Софиевской Борщаговке, что сопоставимо со столичными ценами на Оболони или на Левом берегу.
Старый жилищный фонд (хрущевки и сталинки) просел в цене – в январе аренда упала на 10%. "Дорожают в основном квартиры в новых домах, особенно если есть новый ремонт и укрытие, хорошая логистика. На "бабушкине" квартиры хоть и не столь большие цены, однако сдаются они гораздо быстрее, чем варианты в современных домах", — пояснила Луханина.
По прогнозу риелтора, в марте и апреле 2025-го ожидается скачок цен на аренду.
Ранее Delo.ua сообщало о том, что в Киеве дешевеет аренда старого фонда – от "хрущевок" до "царских" домов.
Также сообщалось о том, что 90% рынка аренды жилья в Украине находится в тени, что приводит к потерям сумасшедших средств в бюджете из-за неуплаты налогов.