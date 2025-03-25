На безпеку й оборону за два місяця спрямували понад 62% усіх видатків держбюджету: куди витрачалися гроші

У січні та лютому 2025 року видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони склали 336,6 млрд гривень. Це становить 62,5% від загального обсягу видатків.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерство фінансів України.

За даними відомства, з цієї суми у лютому використано з держбюджету – 205,6 млрд грн. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

Куди були спрямовані кошти:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Нагадаємо, за січень – лютий 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 538,2 млрд грн, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у лютому було витрачено 324,1 млрд гривень.