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На безпеку й оборону за два місяця спрямували понад 62% усіх видатків держбюджету: куди витрачалися гроші
У січні та лютому 2025 року видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони склали 336,6 млрд гривень. Це становить 62,5% від загального обсягу видатків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство фінансів України.
За даними відомства, з цієї суми у лютому використано з держбюджету – 205,6 млрд грн. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.
Куди були спрямовані кошти:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);
- пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Нагадаємо, за січень – лютий 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 538,2 млрд грн, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у лютому було витрачено 324,1 млрд гривень.