За чотири місяці на безпеку і оборону з держбюджету витратили 765 млрд гривень: на що пішли кошти

За січень-квітень 2025 року із загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони витратили 765,0 млрд гривень. Це 64,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

З них у квітні використано із держбюджету витратили 204,9 млрд гривень. Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення; інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Закликаємо підтримувати Збройні сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, у січні та лютому 2025 року видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони склали 336,6 млрд гривень. Це становить 62,5% від загального обсягу видатків.