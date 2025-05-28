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Комитет Рады поддержал освобождение от налогов на импорт товаров для обороны, в том числе оптоволокна для дронов

импорт
Законопроекты предусматривают изменения в Таможенный кодекс / Depositphotos

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом два важных законопроекта — №13305 и №13306, направленных на усиление обороноспособности Украины путем налогового стимулирования.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост Гетманцева.

Первый законопроект — №13305 — предусматривает изменения в Таможенный кодекс об освобождении от ввозной пошлины импортируемых товаров для нужд безопасности и обороны. Документ также содержит технические поправки для устранения несогласованностей в законодательстве.

Второй законопроект — №13306 — касается изменений в Налоговом кодексе и предусматривает освобождение от НДС сделок по импорту товаров, используемых в сфере безопасности и обороны.

Согласно объяснению Гетманцева, эти законодательные инициативы призваны, в частности, упростить импорт оптоволокна, используемого в производстве дронов.

Это позволит создать благоприятные условия для развития беспилотных систем, работающих на основе оптического кабеля управления и передачи видеосигнала.

Напомним, еще в 2023 году Рада поддержала в целом законопроекты №9275 и №9276, предусматривающие освобождение от НДС и пошлины ввоза составляющих БПЛА, если предприятие импортирует материалы для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

Автор:
Татьяна Гойденко