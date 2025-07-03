Українська Skyeton вироблятиме ударні дрони Raybird у Великій Британії

Українська компанія Skyeton, виробник розвідувальних безпілотників Raybird, спільно з британською Prevail Partners створює підприємство Skyeton Prevail Solutions для серійного виробництва та інтеграції дронів у Великій Британії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії.

Українська компанія Skyeton, що розробляє безпілотні авіаційні системи, оголосила про створення спільного підприємства з британською Prevail Partners. Нове об’єднання — Skyeton Prevail Solutions — займатиметься серійним виробництвом, постачанням і інтеграцією безпілотних систем для підрозділів Збройних сил Великої Британії.

Skyeton відома своїми розвідувальними безпілотниками ACS-3/Raybird — універсальною авіаційною системою з фіксованим крилом, що належить до класу I НАТО та групи два Міноборони США.

У Prevail Partners зазначають, що Raybird випереджає конкурентів за витривалістю, дальністю польоту, вартістю та оперативним охопленням. Базову модель безпілотника створили у 2016 році, а вже у 2018-му ACS-3/Raybird офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України.

На сьогодні Raybird виконав понад 350 000 годин бойових вильотів. Він здатен перебувати в повітрі до 28 годин, долати до 2500 км, обминати системи ППО та РЕБ, виконуючи розвідку з висоти до 5,5 км.

Щороку Raybird проходить близько 40 ітерацій модернізації, враховуючи досвід реальних бойових місій. В одній з останніх версій дрон отримав лазерну систему наведення для коригованих боєприпасів з точністю до метра — це єдиний безпілотник у своєму класі з подібною технологією.

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