Олександр Ябчанка розповів, коли ЗСУ почали використовувати наземні дрони на полі бою

Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка розповів, що його підрозділ став одним із перших, хто почав активно використовувати наземні роботизовані комплекси (НРК) в бойових умовах.

Про це він розповів у коментарі Delo.ua.

Ябчанка зазначив, що розробники наземного дрона-камікадзе "Гієна" UGV Laboratory передали свою систему військовим для тестування. Бійці випробували її на фронті та надали виробнику детальний зворотний зв’язок.

"Ми почали активно використовувати НРК приблизно рік тому, коли заїхали на Красногорівку. До того це було епізодичне використання — швидше так, для спроб, щоб подивитися, як вони працюють. Як відправну точку можна сміливо брати минулий червень. З усіх наявних рішень саме "камікадзе" — одне з найуспішніших, що у нас було", — наголошує військовий.

Результати НРК на фронті

Наприкінці квітня 2025 року голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив про успішне застосування наземного роботизованого комплексу "Гієна" бійцями батальйону "Вовки Да Вінчі" на Покровському напрямку. На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео, в якому комплекс уражає позиції російських військ.

Олександр Ябчанка відзначає, що НРК успішно виконують роль модульних платформ для евакуації поранених, підвезення боєприпасів та вибухівки. За його словами, наразі найпоширенішим комплексом є "Терміт".

"Найбільший запит зараз — це логістика під вогнем: евакуація поранених і підвезення боєкомплекту. Це критично важливі функції, де кожна хвилина і кожен зайвий ризик можуть коштувати життя. Якщо робот може вивезти пораненого або довезти снаряди замість живої людини — це вже рятує життя. У перспективі дуже актуальним стає розмінування, особливо на звільнених територіях", — каже військовий.

Ябчанка додає, що головною проблемою є звʼязок і живучість такої техніки в умовах реального бою. Він стверджує, що роботи повинні бути простими в ремонті й обслуговуванні, адже на передовій немає часу й умов для складного сервісу.

"Також часто бракує захисту від уламків і стрілецької зброї, погано працюють системи навігації в умовах заглушень. Щодо зв’язку: має бути надійний захищений канал керування, який не "вибивається" відразу після початку бою. Тому ми завжди передаємо зворотний зв’язок розробникам, щоб вони могли швидко вдосконалювати свої системи", — резюмує командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі".

Детальніше про кількість та успіхи застосування Україною наземних роботизованих комплексів і їх роль і перспективи у повномасштабній війні читайте в матеріалі Delo.ua "У 2025 році ЗСУ отримають у 15 разів більше наземних дронів: які типи НРК вийдуть на поле бою".