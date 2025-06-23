Александр Ябчанка рассказал, когда ВСУ начали использовать наземные дроны на поле боя

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко рассказал, что его подразделение стало одним из первых, кто начал активно использовать наземные роботизированные комплексы (НРК) в боевых условиях.

Об этом он рассказал в комментарии Delo.ua.

Ябчанка отметил, что разработчики наземного дрона-камикадзе "Гиена" UGV Laboratory передали свою систему военным для тестирования. Бойцы опробовали ее на фронте и предоставили производителю подробную обратную связь.

"Мы начали активно использовать НРК примерно год назад, когда заехали на Красногоровку. До этого это было эпизодическое использование — скорее так, для попыток посмотреть, как они работают. Как отправную точку можно смело брать прошлый июнь. Из всех имеющихся решений именно "камикадзе" — одно из самых успешных, что у нас было", — отмечает военный.

Результаты НРК на фронте

В конце апреля 2025 года глава Минцифры Михаил Федоров сообщил об успешном применении наземного роботизированного комплекса "Гиена" бойцами батальона "Волки Да Винчи" на Покровском направлении. На своей странице в Facebook он опубликовал видео, в котором комплекс поражает позиции российских войск.

Александр Ябчанка отмечает, что НРК успешно выполняют роль модульных платформ для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и взрывчатки. По его словам, наиболее распространенным комплексом является "Термит".

"Самый большой запрос сейчас — это логистика под огнем: эвакуация раненых и подвоз боекомплекта. Это критически важные функции, где каждая минута и каждый лишний риск могут стоить жизни. Если робот может вывезти раненого или довезти снаряды вместо живого человека — это уже спасает жизнь. В перспективе очень актуальным становится разминирование, особенно на освобожденных территориях", — говорит военнослужащий.

Ябчанка добавляет, что главной проблемой является связь и живучесть такой техники в реальном бою. Он утверждает, что роботы должны быть просты в ремонте и обслуживании, ведь на передовой нет времени и условий для сложного сервиса.

"Также часто не хватает защиты от обломков и стрелкового оружия, плохо работают системы навигации в условиях глушений. Относительно связи: должен быть надежный защищенный канал управления, который не "выбивается" сразу после начала боя. Поэтому мы всегда передаем обратную связь разработчикам, чтобы они могли быстро совершенствовать свои системы", — резюмирует командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи".

Детальнее о количестве и успехах применения Украиной наземных роботизированных комплексов и их роли и перспективах в полномасштабной войне читайте в материале Delo.ua " В 2025 году ВСУ получат в 15 раз больше наземных дронов: какие типы НРК выйдут на поле боя ".