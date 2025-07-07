Виробництво дронів в Україні зросло на 900% за рік - дослідження

За останній рік українське виробництво безпілотників зросло на 900%, перетворивши розвиток дронобудування на ключову відповідь України на тривалу війну. Це дозволяє адаптувати тактику бою до сучасних реалій та задовольняти нагальні потреби фронту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє військовий портал Defense Express, посилаючись на дослідження аналітичних центрів Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review.

За їхніми даними, попри зростання виробництва Україною з 20 тисяч БПЛА на місяць влітку 2024 року до понад 200 тисяч зараз, далі потрібно переходити до довгострокових механізмів та додаткових інвестицій у нові технології.

Дослідники звертають увагу на меншу кількість патентів на безпілотні технології, які подають в Україні в порівнянні з РФ та рештою світу. Наголошується, що захист власних розробок – це важливий крок у стимуляції розвитку напрямку та подальших наукових та промислових напрацювань.

Defense Express зауважує, що надаються дані за 2022-2023 рік, коли розвиток був суттєво нижчим ніж зараз, тобто такі висновки не зовсім актуальні. В цілому, це не зовсім коректна метрика для оцінки розвитку у країні, яка знаходиться в стані війни, але все ж важливість захисту інтелектуальної власності не варто недооцінювати.

Також йдеться про потребу в довгострокових контрактах для ОПК, що дозволить підприємствам приймати кращі рішення щодо наймання персоналу, організації виробничих ланцюжків та подальших інвестиціях. Це питання вже давно порушується багатьма представниками української оборонки.

FPV-дрон "Оса" від First Contact. Фото: Defense Express

Іншим аспектом зазначають встановлення стандарту якості для продукції, щоб скоротити проблему з постачанням проблемних виробів. Можна зазначити, що більше питання тут стоїть не в встановленні якихось вимог, а у перевірці їхнього дотримання.

Як зазначено в дослідженні, Україні необхідно знайти баланс між масовим виробництвом безпілотників та розробкою технологічних, спеціалізованих БПЛА, таких як дрони на оптоволокні та з наведенням за допомогою ШІ. Важливо продовжувати розвиток вітчизняної інноваційної інфраструктури, зокрема платформи Brave1, а також активно залучати закордонне фінансування.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.