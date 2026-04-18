Минэкономики изменило правила госинвестиций: как будут привлекать средства доноров

Украина запустила новый механизм подготовки государственных инвестпроектов, который должен упростить привлечение международного финансирования и ускорить восстановление. С 10 апреля вступил в силу приказ Минэкономики №4901, вводящий новые правила управления публичными инвестициями.

Ключевое изменение состоит в переходе от точечного поиска средств под отдельные идеи к системному формированию портфеля проектов, отвечающих требованиям международных доноров и финансовых учреждений.

Документ утверждает методические рекомендации по подготовке проектов — от начальной концепции до готового инвестиционного кейса. Этим процессом будут руководить специальные программы Project Preparation Facility (PPF), обеспечивающие качественную подготовку документации.

Отбор проектов будет производиться по трехуровневой модели. На стратегическом уровне приоритет получат инициативы по Единому проектному портфелю государства. На программном — целевые направления, в частности, модернизация энергосетей или развитие логистики. На секторальном – критически важные проекты для отдельных отраслей экономики.

Правительство ожидает, что новая система устранит одну из главных проблем предыдущих лет, когда перспективные инициативы не получали финансирования из-за слабой документации или несоответствия международным стандартам.

Что изменится для инвесторов и бизнеса

Для доноров это означает прозрачный перечень подготовленных проектов, для бизнеса и общин более прогнозируемые сроки реализации, а для государства более быстрый доступ к ресурсам на восстановление.

Украина переводит государственные инвестиции в более понятную для партнеров модель управления. Это может ускорить получение средств на восстановление инфраструктуры и крупных экономических проектов.

Напомним, в 2025 году в Украине завершен ключевой этап реформы управление публичными инвестициями. Правительство сформировало и утвердило единые правила планирования, отбора и финансирования инвестиционных проектов на государственном, региональном и местном уровнях.