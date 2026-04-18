Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Наличный курс:

USD

44,10

43,90

EUR

52,20

51,82

Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минэкономики изменило правила госинвестиций: как будут привлекать средства доноров

инвестиции
Минэкономики изменило правила госинвестиций / Depositphotos

Украина запустила новый механизм подготовки государственных инвестпроектов, который должен упростить привлечение международного финансирования и ускорить восстановление. С 10 апреля вступил в силу приказ Минэкономики №4901, вводящий новые правила управления публичными инвестициями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Ключевое изменение состоит в переходе от точечного поиска средств под отдельные идеи к системному формированию портфеля проектов, отвечающих требованиям международных доноров и финансовых учреждений.

Документ утверждает методические рекомендации по подготовке проектов — от начальной концепции до готового инвестиционного кейса. Этим процессом будут руководить специальные программы Project Preparation Facility (PPF), обеспечивающие качественную подготовку документации.

Отбор проектов будет производиться по трехуровневой модели. На стратегическом уровне приоритет получат инициативы по Единому проектному портфелю государства. На программном — целевые направления, в частности, модернизация энергосетей или развитие логистики. На секторальном – критически важные проекты для отдельных отраслей экономики.

Правительство ожидает, что новая система устранит одну из главных проблем предыдущих лет, когда перспективные инициативы не получали финансирования из-за слабой документации или несоответствия международным стандартам.

Что изменится для инвесторов и бизнеса

Для доноров это означает прозрачный перечень подготовленных проектов, для бизнеса и общин более прогнозируемые сроки реализации, а для государства более быстрый доступ к ресурсам на восстановление.

Украина переводит государственные инвестиции в более понятную для партнеров модель управления. Это может ускорить получение средств на восстановление инфраструктуры и крупных экономических проектов.

Напомним, в 2025 году в Украине завершен ключевой этап реформы   управление публичными инвестициями. Правительство сформировало и утвердило единые правила планирования, отбора и финансирования инвестиционных проектов на государственном, региональном и местном уровнях.

Автор:
Татьяна Гойденко