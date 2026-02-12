- Категория
В Украине введена новая оценка результативности инвестпроектов: что это значит
Кабинет Министров Украины утвердил порядок оценки результативности публичных инвестиционных проектов, который вводит жесткий контроль за использованием государственных средств после завершения работ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Зачем нужны новые правила?
До сих пор в Украине отсутствовал единый механизм, позволяющий комплексно оценить, насколько эффективно были потрачены средства на тот или иной проект после его финала.
Новый порядок имеет целью сравнить фактические результаты с планировавшимися на этапе идеи.
Что предполагает новый порядок:
- Кто отвечает: четко определено, кто должен готовить отчеты и проводить финальную оценку.
- Сроки: установлены конкретные дедлайны для проверки после завершения работ.
- Параметры оценки: будут анализировать не только затраты, но и экономическую выгоду, социальный эффект и влияние на окружающую среду.
- Выводы: результаты будут оформляться посредством официального заключения по единой форме.
В сознании добавили, что новый подход гарантирует государству абсолютную прозрачность и инструменты для точного мониторинга эффективности капиталовложений.
Анализ успехов и просчетов текущих инициатив позволит качественно корректировать бюджетное планирование, делая процесс управления государственными финансами более профессиональным и предполагаемым.
Напомним, в 2025 году в Украине завершен ключевой этап реформы управления публичными инвестициями. Правительство сформировало и утвердило единые правила планирования, отбора и финансирования инвестиционных проектов на государственном, региональном и местном уровнях.