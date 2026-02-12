Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине введена новая оценка результативности инвестпроектов: что это значит

Порядок оценки публичных инвестпроектов
Правительство определило критерии проверок инвестпроектов / Минэкономики

Кабинет Министров Украины утвердил порядок оценки результативности публичных инвестиционных проектов, который вводит жесткий контроль за использованием государственных средств после завершения работ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Зачем нужны новые правила?

До сих пор в Украине отсутствовал единый механизм, позволяющий комплексно оценить, насколько эффективно были потрачены средства на тот или иной проект после его финала.

Новый порядок имеет целью сравнить фактические результаты с планировавшимися на этапе идеи.

Что предполагает новый порядок:

  • Кто отвечает: четко определено, кто должен готовить отчеты и проводить финальную оценку.
  • Сроки: установлены конкретные дедлайны для проверки после завершения работ.
  • Параметры оценки: будут анализировать не только затраты, но и экономическую выгоду, социальный эффект и влияние на окружающую среду.
  • Выводы: результаты будут оформляться посредством официального заключения по единой форме.

В сознании добавили, что новый подход гарантирует государству абсолютную прозрачность и инструменты для точного мониторинга эффективности капиталовложений.

Анализ успехов и просчетов текущих инициатив позволит качественно корректировать бюджетное планирование, делая процесс управления государственными финансами более профессиональным и предполагаемым.

Напомним, в 2025 году в Украине завершен ключевой этап реформы управления публичными инвестициями. Правительство сформировало и утвердило единые правила планирования, отбора и финансирования инвестиционных проектов на государственном, региональном и местном уровнях.

Автор:
Татьяна Бессараб