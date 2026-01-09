В 2025 году в Украине завершен ключевой этап реформы управления публичными инвестициями. Правительство сформировало и утвердило единые правила планирования, отбора и финансирования инвестиционных проектов на государственном, региональном и местном уровнях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Методология управления публичными инвестициями включает среднесрочное планирование и приоритетизацию, подготовку и оценку проектов, формирование секторальных портфелей и Единого проектного портфеля (ЕПП), а также механизмы реализации и мониторинга.

По словам заместителя министра финансов Дмитрия Самоненко, новая нормативная база создает основу для практической реализации публичных инвестиций. Уже в бюджете на 2026 год эти правила применены — наибольший объем средств направлен на энергетику, которая критическая для экономики и базовых потребностей украинцев.

По состоянию на конец 2025 года из 72 задач реформы выполнено 25 (35%), 28 находятся в процессе реализации (39%), а для 19 сроков еще не наступил (26%). В частности:

утверждена методология управления публичными инвестициями;

внесены изменения в Бюджетный кодекс относительно среднесрочного планирования;

принят план реализации Дорожной карты реформы на 2024-2028 годы;

создан Стратегический инвестиционный совет и межведомственные координационные органы.

В 2025 году также был одобрен Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2026-2028 годы, который стал основой для формирования ЕПП и бюджета на 2026 год. Впервые по новым правилам проведен отбор проектов и сформирован ЕПП, включающий 195 проектов и программ общей стоимостью 12,6 трлн. грн. в ключевых направлениях: энергетика, транспорт, муниципальная инфраструктура, жилье, образование, здравоохранение, социальная сфера, окружающая среда и цифровизация.

Государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривает 116,9 млрд грн на финансирование публичных инвестиций, в частности, за счет общего и специального фондов, государственных гарантий, льготных кредитов и грантов международных организаций и правительств других государств.

Отдельное внимание в 2025 году уделено повышению состоятельности регионов и территориальных общин: совместно с ЮНИСЕФ обучение прошли 240 финансистов ОГА и территориальных общин по среднесрочному бюджетному планированию и управлению публичными инвестициями.

В 2026 году реформа переходит к этапу полномасштабного внедрения, сосредотачивая внимание на:

практическом применении методологии всеми распорядителями средств;

усовершенствовании нормативно-правовой базы;

усиление управления фискальными рисками и мониторингом;

развитию институциональной способности органов власти;

создании единой цифровой экосистемы управления публичными инвестициями.

Напомним, 28 февраля 2025 года Кабинет министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы распределения публичных инвестиций ", вводящее механизм финансирования стратегически важных инвестиционных проектов за счет государственного бюджета и международной поддержки.