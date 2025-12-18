Запуск украинско-американского инвестиционного фонда: когда стартуют первые проекты

Министерство экономики Украины и американская корпорация DFC сообщили о финализации подготовки украинско-американского инвестиционного фонда. Ожидается, что фонд приступит к финансированию первых проектов по восстановлению уже в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Утверждена инвестиционная стратегия Фонда и приняты инвестиционные протоколы.

Сообщается, что фонд сосредоточится на инвестициях в критические минералы, энергетику, транспорт и логистику, информационно-коммуникационные технологии и инновационные технологии, обеспечивающие устойчивость цепей поставок и способствующие экономической безопасности и благосостоянию США и Украины.

Также в январе 2026 фонд планирует запустить публичный вебсайт, через который спонсоры проектов смогут подавать предложения для рассмотрения.

Согласно плану, фонд примет первые инвестиционные решения, охватившие три пилотных проекта, уже к концу 2026 года.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики. Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Фонд восстановления будет составлять около 200 миллионов долларов США до конца 2026 года, а с учетом софинансирования проектов в Украину будут вложены еще сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления может выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах и должен стать маркетмейкером рынка.