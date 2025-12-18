Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,72

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Запуск украинско-американского инвестиционного фонда: когда стартуют первые проекты

Совет директоров Фонда принял ключевые решения
Совет директоров Фонда принял ключевые решения / Минэкономики

Министерство экономики Украины и американская корпорация DFC сообщили о финализации подготовки украинско-американского инвестиционного фонда. Ожидается, что фонд приступит к финансированию первых проектов по восстановлению уже в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Утверждена инвестиционная стратегия Фонда и приняты инвестиционные протоколы.

Сообщается, что фонд сосредоточится на инвестициях в критические минералы, энергетику, транспорт и логистику, информационно-коммуникационные технологии и инновационные технологии, обеспечивающие устойчивость цепей поставок и способствующие экономической безопасности и благосостоянию США и Украины.

Также в январе 2026 фонд планирует запустить публичный вебсайт, через который спонсоры проектов смогут подавать предложения для рассмотрения.

Согласно плану, фонд примет первые инвестиционные решения, охватившие три пилотных проекта, уже к концу 2026 года.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики. Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Фонд восстановления будет составлять около 200 миллионов долларов США до конца 2026 года, а с учетом софинансирования проектов в Украину будут вложены еще сотни миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления может выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах и должен стать маркетмейкером рынка.

Автор:
Татьяна Бессараб