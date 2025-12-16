Запланована подія 2

Минэкономики обновило соглашения о полезных ископаемых: что изменится для недропользователей

недра
Утверждены четкие обязательства для недропользователей / Depositphotos

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило новую редакцию примерных соглашений об условиях недр.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие имеет решающее значение для внедрения международных соглашений и создания привлекательной инвестиционной среды в Украине.

Обязательства для недропользователей

Обновленная редакция соглашений предусматривает юридически закрепленные нормы, четко и понятно определяющие перечень новых обязательств недропользователей в соответствии с достигнутыми американо-украинскими договоренностями.

Этот важный и необходимый шаг позволил адаптировать документ в соответствии с подписанным Соглашением между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

  • Соглашение было ратифицировано Законом Украины от 8 мая 2025 года № 4417-ІХ.
  • Одобрено постановление КМУ от 5 ноября 2025 г. № 1411 "О некоторых вопросах обеспечения реализации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда".

"Обновление документов является очередным этапом в рамках реализации Соглашения между правительством Украины и правительством США, целью которого является привлечение инвестиций для развития украинской экономики, усиление экономического сотрудничества между странами и укрепление стратегического партнерства для долгосрочного восстановления и модернизации Украины", - говорится в сообщении Минэкономики.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля   Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая   парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики. Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления будет составлять   около 200 миллионов долларов США до конца 2026 года, а с учетом софинансирования проектов в Украину будут вложены еще сотни миллионов долларов.

В 2026 году в Украине планируют возобновить геологическую разведку с привлечением международных партнеров.

Напомним, недавно заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник обсудил с потенциальными инвесторами механизм реализации энергетических проектов, в частности, в сфере добычи критически важных полезных ископаемых и углеводородов.

Он очертил юридическую практику реализации Соглашений о разделе продукции, которые рассматриваются инвесторами как наиболее стабильный правовой и экономический режим для инвестиций в стратегические проекты, в частности, проекты добычи.

Автор:
Татьяна Бессараб