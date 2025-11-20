В Минэнерго обсудили с американскими инвесторами проекты в сфере добычи ископаемых и углеводородов

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник обсудил с потенциальными инвесторами механизм реализации энергетических проектов, в частности, в сфере добычи критически важных полезных ископаемых и углеводородов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины по результатам состоявшейся в рамках Нью-Йоркской арбитражной недели конференции "Ukraine-US Minerals Deal: Managing the Risks of Implementation and Potential Disputes".

Отмечается, что участники дискуссии, среди которых Ukraine Business Council (USUBC), представители International Centre for Dispute Resolution of American Arbitration Association, US International Development Finance Corporation (DFC), обсудили направления и юридические механизмы реализации стратегических проектов в Украине, в частности в сфере недропользования.

Николай Колесник очертил юридическую практику реализации Соглашений о разделе продукции, которые рассматриваются инвесторами как наиболее стабильный правовой и экономический режим для инвестиций в стратегические проекты, в частности, проекты добычи.

Правительство Украины определило перечень полезных ископаемых, которые могут добываться только по соглашениям о разделе продукции, в которые входят стратегические полезные ископаемые и основные рудные месторождения (полезные материалы твердых пород).

Замминистра напомнил, что Минэнерго уже объявило два конкурса на заключение соглашений о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Межигорского и Свячанского участков.

Колесник призвал американских партнеров принять участие в соответствующих конкурсах, по результатам которых будут предоставлены первые лицензии на условиях Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.