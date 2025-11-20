У Міненерго обговорили з американськими інвесторами проєкти у сфері видобутку копалин та вуглеводнів

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник обговорив з потенційними інвесторами механізм реалізації енергетичних проєктів, зокрема у сфері видобутку критично важливих корисних копалин та вуглеводнів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України за результатами конференції "Ukraine-U.S. Minerals Deal: Managing the Risks of Implementation and Potential Disputes", що відбулася в рамках Нью-Йоркського арбітражного тижня.

Зазначається, що учасники дискусії, серед яких Ukraine Business Council (USUBC), представники International Centre for Dispute Resolution of the American Arbitration Association, U.S. International Development Finance Corporation (DFC), обговорили напрями та юридичні механізми реалізації стратегічних проєктів в Україні, зокрема в сфері надрокористування.

Микола Колісник окреслив юридичну практику реалізації Угод про розподіл продукції, які розглядаються інвесторами як найбільш стабільний правовий та економічний режим для інвестицій в стратегічні проєкти, зокрема проєкти видобутку.

Уряд України визначив перелік корисних копалин, які можуть видобуватися лише за угодами про розподіл продукції, до яких належать стратегічні корисні копалини та основні рудні родовища (корисні матеріали твердих порід).

Заступник міністра нагадав, що Міненерго вже оголосило два конкурси на укладання угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Межигірської та Свічанської ділянок.

Колісник закликав американських партнерів взяти участь у відповідних конкурсах, за результатами яких будуть надані перші ліцензії на умовах Американо-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.