Новини
Міненерго шукає інвесторів для розробки двох нафтогазових ділянок на заході України

Оголошено конкурси на видобуток вуглеводнів/surl.li/cbavox

Міністерство енергетики України оголосило проведення конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Межигірської та Свічанської ділянок надр, що знаходяться у Західному нафтогазоносному регіоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба геології та надр.

Згідно з умовами конкурсів, угоди укладатимуться на 50 років з дня їх підписання. Участь у конкурсах можуть взяти українські й іноземні компанії, крім представників держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Заявки приймаються до 16:00 4 грудня цього року.

Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути залучені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, визначається за результатами конкурсів та повинен бути не менше, ніж 1 млрд грн по кожній ділянці надр.

Межигірська ділянка

Межигірська ділянка розташована в межах Стрийського, Самбірського, Львівського, Яворівського та Шептицького районів Львівської області; Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського та Косівського районів Івано-Франківської області; Вижницького району Чернівецької області. Ділянка складається з 6 площ: Рава-Руська, Східно-Калуська, Південно-Богородчанська, Рожинська, Межигірська та Тершівська. Загальна площа Межигірської ділянки – 1 515,61 кв. км. Ресурсна база ділянки – 21,9 млн т вуглеводнів. 

Корисними копалинами, геологічне вивчення та видобування яких передбачається угодою, є горючі корисні копалини (газ природний; газ сланцевих товщ; газ центрально-басейнового типу; газ (метан) вугільних родовищ; газ, розчинений у нафті; газ колекторів щільних порід; нафта; конденсат).

Свічанська ділянка

Свічанська ділянка охоплює території у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. До її складу входять сім площ: Свічанська, Орівська, Новицька перша, Новицька друга, Любижнянська (з виключеннями), Путильська, Верхньодністровська та Болонівська. Складається з 7 площ: Свічанська, Орівська, Новицька перша, Новицька друга, Любижнянська, Путильська, Верхньодністровська та Болонівська.

Загальна площа ділянки становить 872,6 кв. км, ресурсна база – близько 33 млн тонн вуглеводнів. Як і у випадку з Межигірською ділянкою, передбачено видобування природного газу, нафти, конденсату та різних типів газу, включаючи сланцевий і газ щільних порід.

Нагадаємо, що з вересня введено в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин, який містить інформацію про понад 12,5 тис. об’єктів.

Тетяна Бесараб