Минэнерго ищет инвесторов для разработки двух нефтегазовых участков на западе Украины

Министерство энергетики Украины объявило проведение конкурсов, решение о которых принял Кабмин в августе, на заключение соглашений о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Межигорского и Свечанского участков недр, находящихся в Западном нефтегазоносном регионе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба геологии и недр.

Согласно условиям конкурсов, соглашения будут заключаться на 50 лет со дня подписания. Участие в конкурсах могут принять украинские и иностранные компании, кроме представителей государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Заявки принимаются до 16:00 4 декабря этого года.

Минимальный объем инвестиций, которые должны быть привлечены в течение первого этапа геологоразведочных работ, определяется по результатам конкурсов и должен быть не менее 1 млрд грн по каждому участку недр.

Межигорский участок

Межигорский участок расположен в пределах Стрыйского, Самборского, Львовского, Яворивского и Шептицкого районов Львовской области; Калушского, Ивано-Франковского, Надворнянского и Косовского районов Ивано-Франковской области; Вижницкого района Черновицкой области. Участок состоит из 6 площадей: Рава-Русская, Восточно-Калушская, Южно-Богородчанская, Рожинская, Межигорская и Тершевская. Общая площадь Межигорского участка – 1 515,61 кв. км. Ресурсная база участка – 21,9 млн т углеводородов.

Полезными ископаемыми, геологическое изучение и добыча которых предусматривается соглашением, являются горючие полезные ископаемые (газ природный; газ сланцевых толщ; газ центрально-бассейнового типа; газ (метан) угольных месторождений; газ, растворенный в нефти; газ коллекторов плотных пород; нефть; конденсат).

Свечанский участок

Свечанский участок охватывает территории во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В ее состав входят семь площадей: Свичанская, Оровская, Новицкая первая, Новицкая вторая, Любижнянская (с исключениями), Путильская, Верхнеднестровская и Болонивская. Состоит из 7 площадей: Свячанская, Оровская, Новицкая первая, Новицкая вторая, Любижнянская, Путильская, Верхнеднестровская и Болонивская.

Общая площадь участка составляет 872,6 кв. км, ресурсная база – около 33 млн. тонн углеводородов. Как и в случае с Межигорским участком предусмотрена добыча природного газа, нефти, конденсата и различных типов газа, включая сланцевый и газ плотных пород.

Напомним, что с сентября введен в эксплуатацию Государственный реестр нефтяных и газовых скважин, содержащий информацию о более чем 12,5 тыс. объектах.