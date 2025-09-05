Украинские недра остаются инвестиционно привлекательными: 68% компаний продолжают вкладывать

Несмотря на военные вызовы, украинская отрасль недропользования сохраняет инвестиционную привлекательность. По результатам опроса, 68% компаний продолжают вкладывать средства, в то время как 78% респондентов считают сектор перспективным.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на прессслужбу Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Об инвестициях в украинские недра

При этом 16% предприятий отказываются от инвестиций, а доля еще не определившихся выросла с 13% до 16% по сравнению с прошлым годом. Важным ориентиром для бизнеса стало создание инвестиционного фонда восстановления правительствами Украины и США.

Его среднее влияние на развитие недропользования респонденты оценили в 3,3 из 5 баллов. Такие результаты получила Европейская Бизнес Ассоциация во время опроса "Недропользования в условиях войны и перспективы развития" среди своих членов.

После сложных лет 2022-2024, когда значительная часть бизнеса была вынуждена фактически остановить работу, ситуация постепенно начала выравниваться. В настоящее время 42% предприятий возобновили деятельность частично, еще 20% полностью. Для 22% компаний война вообще не стала помехой, тогда как 16% остаются в состоянии полной остановки. Для сравнения: в прошлом году таких предприятий было 21%.

Финансовые показатели отрасли тоже демонстрируют признаки обновления. Если в 2024 году более половины доходов потеряли 34% компаний, то теперь эта доля сократилась до 26%. В то же время количество предприятий, которым удалось сохранить стабильную прибыль, возросло с 16% до 24%. Однако подлинный рост зафиксировали только 4% участников рынка.

В 2023-2025 годах половина компаний инвестировала в отрасль недропользования суммы до 10 млн долларов или евро. Еще 8% респондентов сообщили о вложениях свыше 15 млн, а 6% — в пределах от 10 до 15 млн. В то же время, более трети опрошенных (36%) не осуществляли инвестиций в этот период.

По оценкам участников исследования, ресурсный потенциал Украины остается высоким — в среднем 3,96 балла из 5. Интеграция страны в общий рынок ЕС в сфере критического сырья получила более низкую оценку — 3,42 балла.

В то же время регуляторную среду респонденты оценили достаточно критически — в среднем 2,82 балла. Подобные настроения прослеживаются и в отношении законодательной базы: почти половина опрошенных (48%) считают, что она нуждается в серьезных доработках для соответствия европейским стандартам. Только 16% считают его приближенным к нормам ЕС, тогда как в 2024 году такое мнение разделяли 18% участников опроса.

О вызовах

Среди основных вызовов для бизнеса компании называют кадровые и регуляторные факторы. В частности, 72% опрошенных испытывают проблемы из-за мобилизации ключевых сотрудников и нехватки квалифицированных кадров.

Вторым по значимости барьером стало взаимодействие с органами власти без учета условий военного положения и потребностей иностранных инвесторов — заявили 42% респондентов.

Кроме того, по 40% компаний отметили высокие риски для международных инвестиций и трудности с планированием деятельности, в частности, из-за задержки с продлением сроков действия спецразрешений или невозможности их трансформации.

Среди дополнительных барьеров для бизнеса компании называют перебои с энергоснабжением (32%), отсутствие доступа в порты и сложную логистику (24%), влияние санкционной политики (20%) и коррупционные факторы в сфере (18%). В этот перечень респонденты добавляют и специфические вызовы военного времени — в частности, близость к линии разграничения и ограничения экспорта продукции.

Для дальнейшего развития отрасли бизнес ожидает прежде качественной регуляторной среды (64%) и гарантий защиты права собственности (60%). Важным остается и кадровый фактор: более половины компаний (52%) подчеркивают потребность в квалифицированных специалистах. Среди других ожидаемых стимулов – налоговые льготы (48%), доступ к новым рынкам (36%), иностранные инвестиции и стабильность законодательной базы (по 34%).

Ранее сообщалось, что с сентября введен в эксплуатацию Государственный реестр нефтяных и газовых скважин, содержащий информацию о более чем 12,5 тыс. объектах.