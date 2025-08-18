Кабмин объявил конкурс на добычу нефти и газа на западе Украины: известные условия

Кабинет министров Украины объявил конкурс на заключение соглашений о распределении продукции (СРП) для двух нефтегазовых участков — Свичанского и Межигорского, расположенных на западе страны. Такое решение принято с целью привлечения инвестиций в поиск и добычу углеводородов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на постановления №982 и №975.

Прием заявок от инвесторов продлится три месяца, ориентировочно до середины ноября 2025 года. После этого в течение месяца Межведомственная комиссия по СРП должна определить победителей. Соглашения будут заключены на 50 лет.

По условиям конкурса инвестор может получить долю в прибыльной продукции, которая составит 35% (если компенсационная продукция превышает расходы) или 65% (если учетные расходы превышают компенсационную продукцию). Остальные будут принадлежать государству.

Согласно соглашению между правительствами Украины и США американский партнер, который примет участие в конкурсе, получит право первоочередного выкупа добываемой продукции (нефти или газа) на условиях, определенных договором.

Минимальный объем инвестиций на первом этапе геологоразведочных работ должен составлять не менее 1 млрд. грн. Окончательные суммы будут определены по итогам конкурса.

Межигорский участок

Межигорский участок расположен в пределах Стрыйского, Самборского, Львовского, Яворивского и Шептицкого районов Львовской области; Калушского, Ивано-Франковского, Надвирнянского и Косовского районов Ивано-Франковской области; Вижницкого района Черновицкой области. Участок состоит из 6 площадей: Рава-Русская, Восточно-Калушская, Южно-Богородчанская, Рожинская, Межигорская и Тершевская площади. Общая площадь Межигорского участка – 1 515,61 кв. км. Ресурсная база участка – 21,9 млн т углеводородов.

Полезными ископаемыми, геологическое изучение и добыча которых предусматривается соглашением, являются горючие полезные ископаемые (газ природный; газ сланцевых толщ; газ центрально-бассейнового типа; газ (метан) угольных месторождений; газ, растворенный в нефти; газ коллекторов плотных пород; нефть; конденсат) (далее — углеводород)

Перспективы промышленной нефтегазоносности участка связываются с несколькими направлениями: традиционный газ, газ сланцевых толщ, газ (нефть) плотных пород-коллекторов. Помимо газа традиционных коллекторов, на участке возможно обнаружение залежей газа сланцевых толщ.

Свечанский участок

Свечанский участок охватывает территории во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В ее состав входят семь площадей: Свичанская, Оровская, Новицкая первая, Новицкая вторая, Любижнянская (с исключениями), Путильская, Верхнеднестровская и Болонивская. Состоит из 7 площадей: Свячанская, Оровская, Новицкая первая, Новицкая вторая, Любижнянская, Путильская, Верхнеднестровская и Болонивская.

Общая площадь участка составляет 872,6 кв. км, ресурсная база – около 33 млн. тонн углеводородов. Как и в случае с Межигорским участком предусмотрена добыча природного газа, нефти, конденсата и различных типов газа, включая сланцевый и газ плотных пород.

Напомним, 16 августа Министерство экономики решило, что проведет аудит всех недропользователей получивших разрешения на стратегически важных месторождениях.

Также отметим, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Первое заседание совета директоров американо-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.