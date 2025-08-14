Минэкономики проведет аудит всех спецразрешений на добычу на стратегически важных месторождениях

Министерство экономики проведет аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях. Об этом на своем телеграмм-канале написала премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Delo.ua.

"Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", - написала она.

Свириденко добавила, что Кабмин также решил перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свячанском участках.

"Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это - выполнение положений Американо-Украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметила Свириденко.

Украина и США готовятся к первому заседанию инвестфонда по восстановлению

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Первое заседание адди директоров американо-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.