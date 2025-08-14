Мінекономіки проведе аудит всіх спецдозволів на видобування на стратегічно важливих родовищах

Міністерство економіки проведе аудит всіх надрокористувачів які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. Про це на своєму телеграм-каналі написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, повідомляє Delo.ua.

"Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", — написала вона.

Свириденко додала, що Кабмін також вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.

"Умови оновили — з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це — виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", — зауважила Свириденко.

Україна та США готуються до першого засідання інвестфонду з відбудови

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Перше засідання ади директорів американсько-українського інвестиційного фонду заплановано на вересень. Протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.