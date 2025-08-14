- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Мінекономіки проведе аудит всіх спецдозволів на видобування на стратегічно важливих родовищах
Міністерство економіки проведе аудит всіх надрокористувачів які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах. Про це на своєму телеграм-каналі написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, повідомляє Delo.ua.
"Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів", — написала вона.
Свириденко додала, що Кабмін також вирішив перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.
"Умови оновили — з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це — виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", — зауважила Свириденко.
Україна та США готуються до першого засідання інвестфонду з відбудови
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.
23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.
Перше засідання ади директорів американсько-українського інвестиційного фонду заплановано на вересень. Протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.