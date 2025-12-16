Мінекономіки оновило угоди про корисні копалини: що змінюється для надрокористувачів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило нову редакцію примірних угод про умови користування надрами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що захід має вирішальне значення для впровадження міжнародних угод і створення привабливого інвестиційного середовища в Україні.

Зобов'язання для надрокористувачів

Оновлена редакція угод передбачає юридично закріплені норми, які чітко і зрозуміло визначають перелік нових зобов’язань надрокористувачів відповідно до досягнутих американсько-українських домовленостей.

Цей важливий і необхідний крок дозволив адаптувати документ у відповідність до підписаної Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Угода була ратифікована Законом України від 8 травня 2025 року № 4417-ІХ.

Схвалена постанова КМУ від 5 листопада 2025 року № 1411 "Про деякі питання забезпечення реалізації Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду".

"Оновлення документів є черговим етапом у рамках реалізації Угоди між урядом України та урядом США, що має на меті залучення інвестицій для розвитку української економіки, посилення економічного співробітництва між країнами та зміцнення стратегічного партнерства для довгострокової відбудови і модернізації України", - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки. Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.

У 2026 році в Україні планують відновити геологічну розвідку із залученням міжнародних партнерів.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра енергетики України Микола Колісник обговорив з потенційними інвесторами механізм реалізації енергетичних проєктів, зокрема у сфері видобутку критично важливих корисних копалин та вуглеводнів.

Він окреслив юридичну практику реалізації Угод про розподіл продукції, які розглядаються інвесторами як найбільш стабільний правовий та економічний режим для інвестицій в стратегічні проєкти, зокрема проєкти видобутку.