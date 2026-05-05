Фонд гарантування продає активи чотирьох банків на 7,9 мільярда

Фонд гарантування вкладів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня запланував продаж активів чотирьох банків, які наразі перебувають у процесі ліквідації. Загальна початкова ціна всіх лотів, виставлених у системі Prozorro.Продажі, становить 7 908,8 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

За даними Фонду, левова частка активів — на суму 7,84 млрд грн — належить Промінвестбанку. Реалізація майна та прав вимоги є частиною процедури виведення неплатоспроможних установ з ринку.

Структура виставлених лотів

Найбільшу частину виставлених на торги активів складають кредитні зобов'язання перед банками.

Що саме входить до переліку активів:

  • Права вимоги за кредитами: виставлені на продаж за 7 143,6 млн грн.
  • Дебіторська заборгованість: торгуватиметься за 707,4 млн грн.
  • Нерухомість та майно: вартість нерухомого майна, земельних ділянок та основних засобів становить 57,8 млн грн.

Всі кошти, отримані від реалізації цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами відповідних банків.

Нагадаємо, Фонд гарантування виплатив 1,75 млрд грн кредиторам банків у ліквідації за квартал. Протягом січня-березня 2026 року сума задоволення вимог кредиторів установ, що ліквідуються ФГВФО, досягла 1,748 млрд грн. Ці виплати забезпечуються коштами, отриманими від управління та продажу майна банків, що припиняють свою діяльність.

Автор:
Максим Кольц