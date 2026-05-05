Фонд гарантування продає активи чотирьох банків на 7,9 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня запланував продаж активів чотирьох банків, які наразі перебувають у процесі ліквідації. Загальна початкова ціна всіх лотів, виставлених у системі Prozorro.Продажі, становить 7 908,8 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

За даними Фонду, левова частка активів — на суму 7,84 млрд грн — належить Промінвестбанку. Реалізація майна та прав вимоги є частиною процедури виведення неплатоспроможних установ з ринку.

Структура виставлених лотів

Найбільшу частину виставлених на торги активів складають кредитні зобов'язання перед банками.

Що саме входить до переліку активів:

Права вимоги за кредитами: виставлені на продаж за 7 143,6 млн грн.

Дебіторська заборгованість: торгуватиметься за 707,4 млн грн.

Нерухомість та майно: вартість нерухомого майна, земельних ділянок та основних засобів становить 57,8 млн грн.

Всі кошти, отримані від реалізації цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами відповідних банків.

Нагадаємо, Фонд гарантування виплатив 1,75 млрд грн кредиторам банків у ліквідації за квартал. Протягом січня-березня 2026 року сума задоволення вимог кредиторів установ, що ліквідуються ФГВФО, досягла 1,748 млрд грн. Ці виплати забезпечуються коштами, отриманими від управління та продажу майна банків, що припиняють свою діяльність.