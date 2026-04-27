Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 1 млрд грн за місяць: результати роботи банків у ліквідації

гривны
Общая сумма долга достигла 9 триллионов гривен / Depositphotos

Протягом першого кварталу 2026 року банки, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів , забезпечили надходження на рівні 1,176 млрд грн. Основні кошти отримано від продажу активів та погашення заборгованості.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Фонду гарнатування.

Продаж активів банків

У січні–березні 2026 року до банків, що ліквідуються під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 1 176,5 млн грн. Лише у березні обсяг надходжень склав 1 013,5 млн грн.

Основну частину доходів забезпечив продаж активів — 909,8 млн грн. Ще 72,2 млн грн надійшло від цінних паперів, 22,9 млн грн - від погашення кредитів, 5,7 млн грн - з інших джерел, а 2,9 млн грн - від оренди майна.

У Фонді зазначають, що ключовим завданням залишається максимальне накопичення коштів для розрахунків із кредиторами банків, які перебувають у процесі ліквідації. Результат досягається завдяки комплексній роботі з активами - від їх продажу до стягнення заборгованості через судові процедури.

Значну частину надходжень забезпечив продаж активів АТ "Промінвестбанк", який залишається одним із найбільших об’єктів у портфелі Фонду.

Нагадаємо, НБУ пропонує змінити правила роботи системи електронних платежів, зобов’язавши учасників швидко передавати статуси транзакцій для онлайн-відстеження платежів.

Автор:
Ольга Опенько