Понад 1 млрд грн за місяць: результати роботи банків у ліквідації

Протягом першого кварталу 2026 року банки, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів , забезпечили надходження на рівні 1,176 млрд грн. Основні кошти отримано від продажу активів та погашення заборгованості.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Фонду гарнатування.

Продаж активів банків

У січні–березні 2026 року до банків, що ліквідуються під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 1 176,5 млн грн. Лише у березні обсяг надходжень склав 1 013,5 млн грн.

Основну частину доходів забезпечив продаж активів — 909,8 млн грн. Ще 72,2 млн грн надійшло від цінних паперів, 22,9 млн грн - від погашення кредитів, 5,7 млн грн - з інших джерел, а 2,9 млн грн - від оренди майна.

У Фонді зазначають, що ключовим завданням залишається максимальне накопичення коштів для розрахунків із кредиторами банків, які перебувають у процесі ліквідації. Результат досягається завдяки комплексній роботі з активами - від їх продажу до стягнення заборгованості через судові процедури.

Значну частину надходжень забезпечив продаж активів АТ "Промінвестбанк", який залишається одним із найбільших об’єктів у портфелі Фонду.

