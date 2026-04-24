НБУ хоче зобов’язати банки передавати статуси платежів у реальному часі

Національний банк України пропонує змінити правила роботи системи електронних платежів (СЕП), зобов’язавши учасників швидко передавати статуси транзакцій для онлайн-відстеження платежів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Платежі в Україні хочуть зробити прозорішими

Зокрема, регулятор пропонує зобов’язати учасників системи оперативно передавати інформацію про статус платіжних операцій до трекінг-сервісу ТрекСЕП. Це дасть змогу платникам і отримувачам у режимі реального часу відстежувати проходження платежів.

Нові вимоги стосуватимуться як банків-учасників СЕП, так і небанківських платіжних провайдерів, які здійснюють операції через банки.

Відповідні зміни передбачені проєктом постанови НБУ щодо оновлення інструкції з виконання міжбанківських платіжних операцій у гривні. Документ винесено на громадське обговорення.

Пропозиції та зауваження до проєкту прийматимуться до 3 травня 2026 року.

