Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кількість платежів через СЕП в Україні зросла майже на чверть у 2025 році

нбу, сеп
Кількість платежів через СЕП зросла на 23% у 2025 році / НБУ

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України у 2025 році працювала стабільно та надійно, забезпечуючи безперебійний рух коштів в економіці та ефективно розвиваючись. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Одним із ключових кроків стала впровадження інноваційного трекінг-сервісу ТрекСЕП, який підвищує прозорість платіжних операцій.

Статистика платежів

Протягом року через СЕП здійснено 595,1 млн платежів на загальну суму 273,6 трлн грн. Порівняно з 2024 роком, це більше на 23% за кількістю та на 13,5% за обсягом.

Структура платежів за кількістю у 2025 році була такою:

  • до 1 тис. грн — 42,21%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 53,26%;
  • від 100 тис. грн і більше — 4,53%.

За сумою найбільше платежів припадало на великі транзакції:

  • до 1 тис. грн — 0,04%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 1,48%;
  • понад 100 тис. грн — 98,49%.

Крім того, у 2025 році через СЕП здійснено 35,9 млн миттєвих переказів на суму 163,1 млрд грн. Більшість миттєвих переказів (понад 90%) виконано швидше ніж за три секунди.

Нагадаємо, 1 грудня 2025 року НБУ запровадив трекінг-сервіс ТрекСЕП. Він дозволяє фізичним та юридичним особам відстежувати платежі у режимі 24/7 — від моменту ініціювання до зарахування коштів, бачити статус операції та час проходження ключових етапів.

З 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані надати своїм клієнтам доступ до цього сервісу.

Запровадження ТрекСЕП є частиною стратегії НБУ щодо розвитку сучасної платіжної інфраструктури, сумісної з європейськими стандартами. У планах — мультивалютність СЕП, інтеграція з інфраструктурою SEPA для транскордонних переказів, розширення використання стандарту ISO 20022 та впровадження сервісів оцінки ризиків на основі штучного інтелекту.

Автор:
Тетяна Гойденко