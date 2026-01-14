Кількість платежів через СЕП в Україні зросла майже на чверть у 2025 році

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України у 2025 році працювала стабільно та надійно, забезпечуючи безперебійний рух коштів в економіці та ефективно розвиваючись.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Одним із ключових кроків стала впровадження інноваційного трекінг-сервісу ТрекСЕП, який підвищує прозорість платіжних операцій.

Статистика платежів

Протягом року через СЕП здійснено 595,1 млн платежів на загальну суму 273,6 трлн грн. Порівняно з 2024 роком, це більше на 23% за кількістю та на 13,5% за обсягом.

Структура платежів за кількістю у 2025 році була такою:

до 1 тис. грн — 42,21%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 53,26%;

від 100 тис. грн і більше — 4,53%.

За сумою найбільше платежів припадало на великі транзакції:

до 1 тис. грн — 0,04%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 1,48%;

понад 100 тис. грн — 98,49%.

Крім того, у 2025 році через СЕП здійснено 35,9 млн миттєвих переказів на суму 163,1 млрд грн. Більшість миттєвих переказів (понад 90%) виконано швидше ніж за три секунди.

Нагадаємо, 1 грудня 2025 року НБУ запровадив трекінг-сервіс ТрекСЕП. Він дозволяє фізичним та юридичним особам відстежувати платежі у режимі 24/7 — від моменту ініціювання до зарахування коштів, бачити статус операції та час проходження ключових етапів.

З 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані надати своїм клієнтам доступ до цього сервісу.

Запровадження ТрекСЕП є частиною стратегії НБУ щодо розвитку сучасної платіжної інфраструктури, сумісної з європейськими стандартами. У планах — мультивалютність СЕП, інтеграція з інфраструктурою SEPA для транскордонних переказів, розширення використання стандарту ISO 20022 та впровадження сервісів оцінки ризиків на основі штучного інтелекту.