Количество платежей через СЕП в Украине выросло почти на четверть в 2025 году

Количество платежей через СЕП выросло на 23% в 2025 году

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины в 2025 году работала стабильно и надежно, обеспечивая бесперебойное движение средств в экономике и эффективно развиваясь.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Одним из ключевых шагов стало внедрение инновационного трекинг-сервиса ТрекСЕП, повышающего прозрачность платежных операций.

Статистика платежей

В течение года через СЕП осуществлено 595,1 млн. платежей на общую сумму 273,6 трлн грн. По сравнению с 2024 годом это больше на 23% по количеству и на 13,5% по объему.

Структура платежей по количеству в 2025 году была такой:

  • до 1 тыс. грн - 42,21%;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 53,26%;
  • от 100 тыс. грн и больше – 4,53%.

По сумме больше платежей приходилось на крупные транзакции:

  • до 1 тыс. грн - 0,04%;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 1,48%;
  • свыше 100 тыс. грн - 98,49%.

Кроме того, в 2025 году через СЭП осуществлено 35,9 млн мгновенных переводов на сумму 163,1 млрд грн. Большинство мгновенных переводов (более 90%) выполнено быстрее чем за три секунды.

Напомним, 1 декабря 2025 года НБУ ввел трекинг-сервис ТрекСЕП. Он позволяет физическим и юридическим лицам отслеживать платежи в режиме 24/7 – от момента инициирования до зачисления средств, видеть статус операции и время прохождения ключевых этапов.

С 1 апреля 2026 г. все участники СЭП обязаны предоставить своим клиентам доступ к этому сервису.

ТрекСЕП является частью стратегии НБУ по развитию современной платежной инфраструктуры, совместимой с европейскими стандартами. В планах – мультивалютность СЭП, интеграция с инфраструктурой SEPA для трансграничных переводов, расширение использования стандарта ISO 20022 и внедрение сервисов оценки рисков на основе искусственного интеллекта.

Автор:
Татьяна Гойденко