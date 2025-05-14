Подавляющее большинство украинцев доверяют цифровым платежам, несмотря на риск мошенничества - исследование

80% украинцев полностью или преимущественно доверяют цифровым платежам, а почти каждый второй планирует еще чаще ими пользоваться в следующем году.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Stay Secur, какое 14 мая была представлена компания Visa.

Новое исследование указывает на рост осведомленности граждан о киберугрозах и активное применение мер безопасности во время онлайн-транзакций. Его результаты показали, что 97% украинцев уже принимают меры по защите своих онлайн-платежей, что свидетельствует о значительном прогрессе в цифровой грамотности.

Почти все украинские респонденты (95%) используют цифровые методы оплаты: 76% осуществляют переводы через мобильные банковские приложения, 67% оплачивают покупки онлайн картами, а 63% используют мобильные кошельки или QR-коды.

Большинство опрошенных (84%) ценят возможность оплачивать где угодно и в любое время, а 81% считают цифровые платежи более удобными и быстрыми. На этом фоне роль наличных стремительно снижается: 68% украинцев больше не носят с собой бумажные деньги и не пользуются банкоматами.

Несмотря на широкое распространение цифровых оплат, беспокойство по безопасности сохраняется. 98% украинцев переживают, что их близкие могут стать жертвами мошенников — в частности, из-за фальшивых сообщений или звонков, в которых требуют подтверждения банковских данных.

Особенно уязвимыми респонденты считают пожилых людей — так считают 75% опрошенных.

В то же время только четверть (24%) опрошенных оценивают свой уровень знаний о цифровом мошенничестве как высокий.

Согласно результатам, наиболее подозрительными украинцы считают запросы по изменению пароля или подтверждению аккаунта в связи с якобы "утечкой данных" — об этом заявили 53% респондентов.

Впрочем, граждане активно принимают меры противодействия. 70% избегают отвечать на письма с просьбой перевести средства, 69% не передают данные своих карт посторонним, а половина опрошенных регулярно проверяет банковские выписки на наличие подозрительных транзакций.

Несмотря на опасения, 39% украинских потребителей планируют активнее пользоваться цифровыми платежными инструментами в течение следующего года. Более того, 67% чувствуют себя увереннее, если во время транзакции требуется дополнительная верификация, например, введение одноразового кода.

Отметим, что исследование охватило 5 800 респондентов из 17 стран: Бахрейна, Египта, Иордании, Казахстана, Катара, Кении, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Марокко, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, ЮАР, ЮАР.

Добавим, что Украина входит в первую десятку стран-лидеров по количеству бесконтактных оплат смартфонами и другими гаджетами. Сегодня такие расчеты составляют более 60% всех транзакций с картами Mastercard в физическом ритейле страны.