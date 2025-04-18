Шаг к евроинтеграции: правительство поддержало присоединение к Единой зоне платежей в евро

Кабинет министров одобрил проект закона, который вносит изменения в национальное законодательство для согласования его с нормами ЕС и требованиями Европейского платежного совета. Инициатива направлена на обеспечение присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

О законопроекте

Целью законопроекта является гармонизация украинского законодательства в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с нормами Европейского Союза. Это является ключевым условием для подачи официальной заявки на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Участие Украины в SEPA откроет гражданам и бизнесу возможность осуществлять переводы в евро между европейскими странами быстро, без дополнительных комиссий и в соответствии с едиными стандартами.

Проектом закона предусмотрено:

1) Создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, в который будут вноситься сведения:

дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета/электронного кошелька;

вид и номер счета, содержащий номер IBAN;

ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;

данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф;

номер и дата договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа (дата начала и срока действия, дата прекращения договора, данные о лицах, имеющих доступ к индивидуальному банковскому сейфу согласно настоящему договору).

Законопроект предусматривает создание реестра, но без передачи данных о движении средств, остатках на счетах или содержании сейфов граждан. Финансовые операции физических лиц не будут ограничиваться. Администратором реестра станет Государственная налоговая служба.

2) Создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований по администрированию ГНС;

3) Законопроект предусматривает усовершенствование проверки информации о бенефициарах юрлиц и усиление ответственности за неподачу, задержку или представление недостоверных данных в Единый госреестр;

4) Вводятся эффективные, сдерживающие и пропорциональные санкции для субъектов финмониторинга за нарушение требований законодательства, отвечающих стандартам ЕС в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма;

5) Создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты;

6) Предложено расширить список субъектов финмониторинга, добавив доверительных владельцев трастов и торговцев культурными ценностями в "свободных портах", если сумма сделки превышает 400 тыс. грн, для усиления контроля над отмыванием средств.;

7) Недопущение к управлению и/или контролю над специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступников или их соучастников (сообщников).

Напомним, Национальный банк предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте.