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В Украине предлагают ввести мгновенные платежи между банками
Национальный банк предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что такая потребность обусловлена вступлением в силу с 8 ноября 2024 Закона Украины " О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг", которым вносятся изменения в Закон Украины "О платежных услугах" и определяется возможность осуществления в Украине мгновенных кредитовых переводов.
В этой связи регулятор предлагает, в частности:
- определить порядок принятия и исключения участников мгновенного кредитового перевода, выполняемого через систему электронных платежей НБУ (мгновенный перевод СЭП);
- нормировать особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;
- уточнить технологию выполнения средствами СЭП принудительного, бесспорного и договорного списания денежных средств с корреспондентского счета банка;
- определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.
Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Инструкции о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте", который предлагается для общественного обсуждения.
Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.