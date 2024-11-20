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НБУ обновил порядок открытия и закрытия счетов поставщиками платежных услуг
Национальный банк Украины обновил порядок открытия и закрытия счетов для своих клиентов поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов. Как говорится в сообщении регулятора, 19 ноября его правление приняло соответствующее постановление №135.
Изменения вступят в силу с 21 ноября. Как говорят в Нацбанке, потребность в их принятии была обусловлена, в частности, обновлением законодательства об электронных доверительных услугах и необходимостью урегулирования отдельных вопросов на платежном рынке. В частности, регулятор:
- Предоставил право небанковским поставщикам платежных услуг открывать платежные счета другим небанковским поставщикам платежных услуг, но исключительно для целей выполнения платежных операций за счет собственных средств.
- Предоставил право пользователям и их представителям при подписании электронных документов использовать квалифицированную электронную подпись, цифровую собственноручную подпись, усовершенствованную электронную подпись с квалифицированным сертификатом, а также иную электронную подпись, если ее использование предварительно определено договором между пользователем и предоставителем платежных услуг.
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Исключил норму, предусматривавшую использование образца собственноручной подписи владельца счета (физического лица, физлица-предпринимателя, физлица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, доверенного или иного уполномоченного лица), указанного в договоре, доверенности или ином документе при совершении операций по счетам этих лиц.
В НБУ объясняют, что это позволит людям, которые по болезни или по другим причинам не могут подписаться на документах собственноручно, избежать возможных препятствий при пользования счетом.
- Зафиксировал принадлежность текущих счетов со специальным режимом их использования, открываемых в случаях, предусмотренных законами или актами Кабинета министров, к текущим счетам.
- Уточнил норму в отношении лиц, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные инструкции.
Напомним, что по данным Нацбанка на 1 ноября, в Украине действуют 16 платежных систем, созданных резидентами, в том числе государственных, и 14 международных платежных систем (в октябре стало на одну меньше). Также работают 18 платежных учреждений и 12 финучреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг.