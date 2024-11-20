НБУ обновил порядок открытия и закрытия счетов поставщиками платежных услуг

Национальный банк Украины обновил порядок открытия и закрытия счетов для своих клиентов поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов. Как говорится в сообщении регулятора, 19 ноября его правление приняло соответствующее постановление №135.

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Изменения вступят в силу с 21 ноября. Как говорят в Нацбанке, потребность в их принятии была обусловлена, в частности, обновлением законодательства об электронных доверительных услугах и необходимостью урегулирования отдельных вопросов на платежном рынке. В частности, регулятор:

Предоставил право небанковским поставщикам платежных услуг открывать платежные счета другим небанковским поставщикам платежных услуг, но исключительно для целей выполнения платежных операций за счет собственных средств. Предоставил право пользователям и их представителям при подписании электронных документов использовать квалифицированную электронную подпись, цифровую собственноручную подпись, усовершенствованную электронную подпись с квалифицированным сертификатом, а также иную электронную подпись, если ее использование предварительно определено договором между пользователем и предоставителем платежных услуг. Исключил норму, предусматривавшую использование образца собственноручной подписи владельца счета (физического лица, физлица-предпринимателя, физлица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, доверенного или иного уполномоченного лица), указанного в договоре, доверенности или ином документе при совершении операций по счетам этих лиц.



В НБУ объясняют, что это позволит людям, которые по болезни или по другим причинам не могут подписаться на документах собственноручно, избежать возможных препятствий при пользования счетом. Зафиксировал принадлежность текущих счетов со специальным режимом их использования, открываемых в случаях, предусмотренных законами или актами Кабинета министров, к текущим счетам. Уточнил норму в отношении лиц, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные инструкции.

Напомним, что по данным Нацбанка на 1 ноября, в Украине действуют 16 платежных систем, созданных резидентами, в том числе государственных, и 14 международных платежных систем (в октябре стало на одну меньше). Также работают 18 платежных учреждений и 12 финучреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг.