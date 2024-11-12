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Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось на 29 компаний
В октябре количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 926 (по состоянию на 01 октября 2024 года) до 897 (по состоянию на 01 ноября 2024 года). В то же время количество банков осталось неизменным – 62.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.
Так, согласно сообщению, из реестров по инициативе заявителя было исключено пять рисковых страховщиков и один кредитный союз. Кроме того, принудительно исключили 17 финансовых компаний, одного рискового страховщика и два ломбарда.
В то же время из реестра коллекторских компаний исключено четыре учреждения, а в Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров включен один страховой брокер.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По состоянию на 01 ноября на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 492 финансовых компании (в октябре было 509);
- 58 страховщиков non-life (было 64);
- 11 life-страховщиков (количество не изменилось);
- один страховщик с особым статусом;
- 111 ломбардов (было 113);
- 109 кредитных союзов (было 110);
- 1 лизингодатель (количество не изменилось);
- 43 страховых брокера (было 42);
- 71 коллекторская компания (было 75).
В НБУ также сообщают, что на рынке признаны 16 банковских групп (было 18) и 30 небанковских финансовых групп (количество не изменилось).
Кроме того, на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (было 15).
Также продолжают работать:
- 18 платежных учреждений (количество не изменилось);
- 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось);
- один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось);
- один оператор почтовой связи (количество не изменилось).
Напомним, в сентябре количество участников небанковского финансового рынка Украины уменьшилось до 926 компаний по сравнению с 946 в августе. Количество банков осталось на уровне 62 учреждений.