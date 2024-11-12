Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось на 29 компаний

В октябре количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 926 (по состоянию на 01 октября 2024 года) до 897 (по состоянию на 01 ноября 2024 года). В то же время количество банков осталось неизменным – 62.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Так, согласно сообщению, из реестров по инициативе заявителя было исключено пять рисковых страховщиков и один кредитный союз. Кроме того, принудительно исключили 17 финансовых компаний, одного рискового страховщика и два ломбарда.

В то же время из реестра коллекторских компаний исключено четыре учреждения, а в Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров включен один страховой брокер.

По состоянию на 01 ноября на рынке небанковских финансовых услуг работали:

492 финансовых компании (в октябре было 509);

58 страховщиков non-life (было 64);

11 life-страховщиков (количество не изменилось);

один страховщик с особым статусом;

111 ломбардов (было 113);

109 кредитных союзов (было 110);

1 лизингодатель (количество не изменилось);

43 страховых брокера (было 42);

71 коллекторская компания (было 75).

В НБУ также сообщают, что на рынке признаны 16 банковских групп (было 18) и 30 небанковских финансовых групп (количество не изменилось).

Кроме того, на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (было 15).

Также продолжают работать:

18 платежных учреждений (количество не изменилось);

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось);

один банк – эмитент электронных денег (количество не изменилось);

один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

Напомним, в сентябре количество участников небанковского финансового рынка Украины уменьшилось до 926 компаний по сравнению с 946 в августе. Количество банков осталось на уровне 62 учреждений.